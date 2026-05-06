Mueren reconocida periodista y su madre abrazadas durante devastador incendio

La periodista Yolaine Díaz Lantigua murió durante un incendio que se registró en la madrugada del lunes en un edificio residencial de Inwood, Manhattan, en Nueva York. Su historia ya ha dado la vuelta al mundo, pues se sabe que la mujer de 48 años perdió la vida junto a su madre, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años. Se filtró que ellas intentaban escapar del fuego por las escaleras ubicadas al interior del inmueble, pero no lo consiguieron. El siniestro dejó varios heridos, incluyendo un bombero, así lo reportaron medios estadounidenses.

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¿Qué pasó en el incendio donde murió la periodista Yolaine Díaz?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el fuego comenzó en el primer piso del edificio de seis niveles. Yolaine Díaz, su madre y su padrastro se encontraban juntos en el inmueble cuando inició la emergencia. Las dos mujeres intentaron escapar utilizando las escaleras que se encontraban al interior del inmueble; desafortunadamente, el humo bloqueó la ruta de salida y les fue imposible salir. Familiares revelaron que encontraron sus cuerpos abrazados.

¿Qué pasó con el padrastro de Yolaine Díaz?

Se desconoce por qué se separaron, pero el padrastro de la periodista logró escapar debido a que salió utilizando las escaleras exteriores del edificio.

¿Quién fue Yolaine Díaz y por qué era tan querida?

La periodista dominicana construyó una importante carrera dentro del entretenimiento latino en Estados Unidos. Ella conectó con su público a través de reportajes sobre la farándula, moda y belleza. Siempre fue una mujer dedicada y llegó a trabajar en medios como People en Español e incluso, gracias a su trabajo, logró entrevistar a figuras de talla internacional como Jennifer Lopez, Shakira y Eva Longoria.

¿Qué provocó el incendio?

Por el momento se desconoce el origen del incendio, pero se sabe que las autoridades continúan con la investigación. Mientras tanto, el fallecimiento de Yolaine Díaz deja una enorme tristeza en aquellos que crecieron viendo su trabajo y admirando su cercanía con el público.