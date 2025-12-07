Estos adornos de Navidad debes evitar, según el Feng Shui

Con la llegada de las fiestas de Navidad, todos los hogares y establecimientos se llenan de adornos rojos, verdes y dorados, elementos que les otorgan a los lugares un ambiente lleno de fiesta, celebración y felices deseos para todos los presentes.

Sin embargo, el Feng Shui explica que, al ser un momento importante energéticamente, debemos tener mucho cuidado, ya que hay elementos que debemos evitar por el tipo de energía que atraen. A continuación te detallaremos de cuáles se tratan.

¿Qué adornos de Navidad debes evitar?

En el TikTok de Ana Asesora, explica que energéticamente la Navidad son fiestas muy fuertes, por lo que es fundamental colocar elementos decorativos que atraigan la abundancia. Dentro de la explicación, detalla que hay adornos que pueden repeler dichas riquezas, según el Feng Shui. Por lo tanto, debes evitar lo siguiente:

Elementos muy recargados.

Adornos sin simbolismos

Materiales artificiales con exceso de brillo.

Formas muy agresivas o con muchos picos.

Explica que son elementos que afectan el equilibrio energético. Por otro lado, la cuenta de Karipazmino.arq explica que debemos eliminar los elementos dañados, colocar los regalos en la parte inferior del árbol y no colocar todo lo acumulado de adornos, solo lo que nos guste; así mantendremos todos los beneficios energéticos.

¿Qué no debes regalar en Navidad?

Es impresionante percatarnos de que el Feng Shui también se puede aplicar en los regalos que vamos a proporcionar en la Navidad. En el portal de Karen (@karen_3l), explica que no debes ofrecer en las fiestas:

Reloj: Representa ponerle límite a las cosas o a alguien.

Cuchillos o tijeras: Atraen problemas y cortan las relaciones.

Espejos: Multiplican la mala energía al no colocarse correctamente.

Pañuelos: Se asocian al sufrimiento y al dolor.

Plantas con espinas: Representan obstáculos y barreras.

Billeteras: Al darlas vacías, representan carencia, por eso dalas con un billete o moneda.

Zapatos: Simboliza que camine lejos, alejándote de esa persona.

Ahora ya conoces todas las recomendaciones al respecto; durante las fiestas lograrás un equilibrio que permitirá la llegada de nuevas vibras y de mucha abundancia. Pon a prueba las recomendaciones de los elementos decorativos navideños.