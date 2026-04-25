Para limpiar una casa en menos tiempo, se requiere tener las herramientas adecuadas para ello, pues no solo basta con dedicarle muchas horas para lograr un efecto espejo, sino apoyarse en las nuevas tecnologías. Por ello, traemos para ti estos 4 artefactos que te harán la vida más sencilla. Ni a la semana ni al mes: este es el tiempo recomendable para lavar tus sábanas.

De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, estos artefactos son cómodos y prácticos, ya que tienen como finalidad que la rutina de limpiar no se vuelva compleja, sino todo lo contrario. Por lo anterior, estos 4 son imprescindibles en el día a día en todo hogar. Esta es la mejor fecha para impermeabilizar tu azotea: se seca bien y no se filtra agua de lluvia.

Los artefactos para limpiar la casa

1. Mopa con pulverizador: Este artefacto es esencial para limpiar cocinas y baños de una manera rápida, ya que en cuestión de minutos tiene limpio el piso. Es una herramienta sencilla, pero hace más que otras.

4 artefactos indispensables para limpiar la casa fácil y en menos tiempo|Pinterest

2. Aspiradora sin cable: Esta herramienta resulta más cómoda y práctica que un modelo tradicional al no teneres cables y porque que llega con facilidad a varios rincones de la casa. Podrás aspirar desde polvo, pelos y cualquier otra basura pequeña que se acumula con el paso de los días.

4 artefactos indispensables para limpiar la casa fácil y en menos tiempo|Pinterest

3. Robot aspirador: La nueva tendencia en la limpieza, ya que con este artefacto solo basta con programarlo para que comience a aspirar, mientras tú puedes hacer otras actividades en casa o simplemente descansar. Lo mejor de todo es que puede hacer labores mientras estés trabajando o de viaje.

4 artefactos indispensables para limpiar la casa fácil y en menos tiempo|Pinterest

4. Robot limpiacristales: Limpiar los diferentes cristales de la casa, como lo son los de las ventanas, espejos o mamparas, puede resultar complejo, pero con este artefacto solo bastará con programarlo para que haga el trabajo que para muchas personas resulta complejo.