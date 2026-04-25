En reiteradas ocasiones se han explorado diferentes tipos de lavabos, desde empotrados, con mueble integrado o de piedras naturales, así como opciones más aesthetic como lo son estos 7 ejemplos. Pero ahora en este artículo se abordarán los dobles para baño, que tienen como característica y objetivo hacerte la vida más sencilla, sobre todo si tienes una familia con varios integrantes.

Los lavabos dobles son una gran opción para aquellas casas donde los integrantes de la familia requieren un espacio para lavarse los dientes, peinarse o maquillarse para irse a la escuela o al trabajo. Con esta pieza, se dejará de lado el establecer horarios, ya que 2 personas se podrán arreglar al mismo tiempo y en el mismo espacio. Ni a la semana ni al mes: este es el tiempo recomendable para lavar tus sábanas.

Las 4 ideas de lavabos dobles

1. Empotrado: Este tipo de lavabo tiene la cualidad de estar pegado a la pared, como también lo pueden llegar a hacer sus grifos. Pero una cualidad es que en la parte de abajo deja un compartimiento libre, donde podrás guardar o colocar otros objetos.

4 ideas de lavabos dobles para baño que te harán la vida más sencilla|Pinterest

2. Mueble integrado: El lavabo doble también puede tener cajoneras en la parte de abajo, las cuales son de gran ayuda para poder guardar las toallas, papeles higiénicos u otro artículo personal de cada uno de los integrantes de la familia.

4 ideas de lavabos dobles para baño que te harán la vida más sencilla|Pinterest

3. Sobre encimera: Uno de los diseños más modernos, ya que pueden ser cuencos rectangulares u ovalados que se ponen encima de un mueble o encimera, como lo es en este caso. Este diseño es elegante y aesthetic.

4 ideas de lavabos dobles para baño que te harán la vida más sencilla|Pinterest

4. Individuales: Si bien los lavabos son 2, pueden ser individuales; es decir, se instala el par, pero que cada uno tenga su espacio, su espejo y cajoneras, si es que optas por este modelo, a fin de que cada persona pueda almacenar sus artículos personales. Puede ser una gran opción para el baño de las parejas.