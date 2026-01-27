Así debes colocar las hojas de laurel para eliminar las cucarachas de la casa

Las hojas de laurel , además de ser un ingrediente de cocina indispensable dentro de las recetas, también se han convertido en un gran elemento para poder eliminar a las cucarachas de la casa, por lo que se convierten en un producto que debemos tener en la alacena para poder usarlo.

Para que puedas aprovechar al máximo sus beneficios, te vamos a explicar dónde puedes colocar el insumo y algunos consejos extras para que lo puedas poner a prueba.

¿Cómo utilizar las hojas de laurel para eliminar las cucarachas?

En primer lugar, debemos aclarar cuál es su función; recuerda que el uso de hojas de laurel para eliminar a las cucarachas de la casa tendrá la principal función de ahuyentar a los terribles insectos, pero eso no implica que los vaya a matar.

Para aprovechar su funcionamiento, se recomienda molerlas, ya sea con ayuda de algún mortero o en la licuadora completamente seca. Lo que obtengas, lo vas a colocar detrás del microondas, atrás del refrigerador, en armarios, despensas, ventanas o detrás de las puertas.

Otro tip que puedes optar es que en todas las zonas mencionadas anteriormente coloques aceite esencial de laurel, ya que su intenso aroma ayudará a que no se acerquen a tu casa y no puedan ingresar. Pon a prueba a ambos.

¿Qué insectos ahuyentan el laurel?

Usar hojas de laurel tiene la principal ventaja de eliminar a las cucarachas de la casa, pero también es efectivo al momento de ahuyentar a otros insectos. Su eficacia es ideal contra los mosquitos, polillas, moscas, ácaros, pulgones y hormigas, ya que su intenso aroma ayuda a que ellas se vayan a otros lugares.

Aunque es importante dónde colocar el remedio, es fundamental que mantengas tu hogar limpio, saques la basura constantemente y periódicamente hagas fumigaciones con expertos, ya que esto nos ayudará a que estos insectos no dominen tu hogar, logrando eliminarlos y disminuir la cantidad que se puedan desarrollar. Mantén una casa limpia y libre de bichos invasores.