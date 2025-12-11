Así puedes activar el modo Grinch en WhatsApp

Estamos a muy pocos días de que se celebre la Navidad que es una fecha que está llena de magia y de personajes que se han mantenido durante los años. No solamente hablamos de Santa Claus sino también del mítico Grinch.

Podríamos decir que El Grinch tiene popularidad casi igual que Santa Claus. Este personaje saltó a la fama en la película homónima del año 2000 que fue protagonizada por Jim Carrey y en el 2018 tuvo su adaptación animada.

Ahora este personaje verde tiene protagonismo en WhatsApp ya que mediante una serie de configuraciones especiales puedes personalizar la aplicación de mensajería con imágenes de él.

¿Cómo activar el modo Grinch en WhatsApp?

Cambiar el icono de WhatsApp

Descarga una imagen favorita del Grinch en formato PGN. Instala Nova Launcher desde la tienda de aplicaciones. Establece Nova Launcher como lanzador predeterminado. Presiona el icono de WhatsApp hasta que aparezca la opción "editar", elige la imagen del Grinch desde tu galería y listo.

Cambiar el fondo de pantalla

Entra a los ajustes de WhatsApp pulsando los tres puntos del menú Ingresa a "Chats" y elige la opción para cambiar “Fondo de pantalla” Selecciona una imagen vertical previamente guardada en tu galería (puedes descargar la que te compartimos a continuación) y establécela como tu nuevo fondo para tus chats de WhatsApp.

"Y recuerda... el Grinch no odiaba la Navidad, odiaba la hipocresía de la gente.” pic.twitter.com/bPOziLocD4 — El Profeta (@EiProfeta) November 17, 2025

Personalizar teclado

Descarga una imagen horizontal del Grinch en formato PGN. Abre algún chat para que aparezca tu teclado. Pulsa la opción de ajustes y elige "Tema". Entre a la opción de "Mis temas" y elige la imagen guardada previamente.

Si tu celular no tiene incorporada la opción que te permita establecer fondos puedes instalar la aplicación Gboard desde la Play Store, la cual te permitirá establecer tus imágenes favoritas como temas para personalizar tu teclado.

De esta manera podrás fácilmente tener tu personalización del Grinch.

