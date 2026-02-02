Así puedes hacer que tu cabello se vea con volumen todos los días

Uno de los aspectos más importantes para muchas mujeres, es la apariencia del cabello . En algunas ocasiones, recurren a todo tipo de remedios para lucir una melena espectacular y con un brillo envidiable. Por tal razón, en esta ocasión te diremos cómo puedes darle más volumen todos los días.

Es muy común que sientas que tu cabello no tenga vida, sin forma, sin personalidad; pero eso podría acabar de forma definitiva, para lograr un volumen espectacular influyen mucho la técnica, hábitos y los pasos que las personas sigan para lograr ese objetivo. Además, de tomar en cuenta la forma en que se seca el pelo.

¿Cómo lograr un cabello con más volumen?

En cuanto al corte de cabello, las capas suaves estratégicos o long bobs bien pensados son fundamentales para que el cabello no se vea pesado. Por otro lado, es importante evitar los cortes que son de estilo recto.

Las ondas suaves, el brushing con movimiento y los recogidos brindan una textura visual en el cabello, también la forma en que se hace la raya puede marcar la diferencia, pasarla al lado o en zigzag logra que el estilo se levante de toma automática logrando dar más volumen.

Los shampoos ligeros, pero que no tengan aceites o siliconas pesadas, dan un buen efecto evitando que el cabello no se apelmace. Los sprays texturizantes, mousses y cremas logran dar el volumen que se busca en muchas ocasiones, pero se debe de considerar siempre poner de medio a raíces, esto con el objetivo de no cargar las puntas.

También, el secreto está en cómo secas tu cabello, usar un cepillo redondo en la raíz o utilizar secadora y dirigir el aire en sentido contrario al crecimiento natural del pelo logra el resultado que se busca, dar un buen volumen.

