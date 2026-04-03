4 ideas para reemplazar la decoración de tu baño por opciones aesthetic y modernas
A veces, no necesitas hacer una gran remodelación para darle un cambio diferente a este espacio, solo reemplazar algunos objetos
El baño es uno de los espacios que más se buscan remodelar, quizá porque el diseño se ha vuelto obsoleto o está fuera de la tendencia de interiores. Pero muchas de las ocasiones no se necesita hacer una gran obra y pagar miles de pesos para ello, ya que con cambiar algunos objetos le da un cambio diferente a la decoración y lo hará ver hasta más aesthetic y moderno. Conoce estas 4 ideas para reemplazar el bote de basura.
Los baños modernos tienen piezas o patrones en común, como las paredes con colores neutros o revestimientos que son tendencia en este 2026. Asimismo, un cambio de lavabo, como lo son estas 7 ideas de lavabo aesthetics, le puede dar una imagen distinta a este espacio tan privado del hogar.
Estas son las ideas para reemplazar la decoración del baño
1. Revestimientos: Las paredes en colores neutros son una de las mejores opciones para tu baño y así hacer que luzca moderno, pero ahora está de moda revestirla con materiales que cubren o tapan las imperfecciones de los muros, como lo son la cerámica, piedra o microcemento, que son los más resistentes a la humedad que se genera en este espacio de la casa.
2. Espejos: Aunque parezca difícil de creer, los espejos son un buen complemento, ya que uno grande ayudará a que tu baño se vea de grandes dimensiones, en caso de que sea pequeño. Lo anterior, ya que refleja la luz natural y, por ende, da una óptica diferente.
3. Plantas: Aportan frescura y le dan vida a tu baño. Además, hay especies que son aptas para este tipo de espacios; incluso algunas neutralizan los malos olores. Para que se vea aesthetic, elige una maceta de colores neutros para que combine con el diseño.
4. Lavabo. El de porcelana quedó en el olvido, ya que en el mercado hay opciones que harán ver tu baño lujoso y aesthetic. Por ejemplo, hechos de mármol, piedra o microcemento, así como el diseño de consola o con la grifería empotrada.