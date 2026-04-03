El baño es uno de los espacios que más se buscan remodelar, quizá porque el diseño se ha vuelto obsoleto o está fuera de la tendencia de interiores. Pero muchas de las ocasiones no se necesita hacer una gran obra y pagar miles de pesos para ello, ya que con cambiar algunos objetos le da un cambio diferente a la decoración y lo hará ver hasta más aesthetic y moderno. Conoce estas 4 ideas para reemplazar el bote de basura.

Los baños modernos tienen piezas o patrones en común, como las paredes con colores neutros o revestimientos que son tendencia en este 2026. Asimismo, un cambio de lavabo, como lo son estas 7 ideas de lavabo aesthetics, le puede dar una imagen distinta a este espacio tan privado del hogar.

Estas son las ideas para reemplazar la decoración del baño

1. Revestimientos: Las paredes en colores neutros son una de las mejores opciones para tu baño y así hacer que luzca moderno, pero ahora está de moda revestirla con materiales que cubren o tapan las imperfecciones de los muros, como lo son la cerámica, piedra o microcemento, que son los más resistentes a la humedad que se genera en este espacio de la casa.

4 ideas para reemplazar la decoración de tu baño por opciones aesthetic y modernas|Pinterest

2. Espejos: Aunque parezca difícil de creer, los espejos son un buen complemento, ya que uno grande ayudará a que tu baño se vea de grandes dimensiones, en caso de que sea pequeño. Lo anterior, ya que refleja la luz natural y, por ende, da una óptica diferente.

4 ideas para reemplazar la decoración de tu baño por opciones aesthetic y modernas|Pinterest

3. Plantas: Aportan frescura y le dan vida a tu baño. Además, hay especies que son aptas para este tipo de espacios; incluso algunas neutralizan los malos olores. Para que se vea aesthetic, elige una maceta de colores neutros para que combine con el diseño.

4 ideas para reemplazar la decoración de tu baño por opciones aesthetic y modernas|Pinterest

4. Lavabo. El de porcelana quedó en el olvido, ya que en el mercado hay opciones que harán ver tu baño lujoso y aesthetic. Por ejemplo, hechos de mármol, piedra o microcemento, así como el diseño de consola o con la grifería empotrada.