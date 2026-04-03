Exatlón México: Hombres y Mujeres en riesgo, descubre quién gana la primera Batalla por la Supervivencia hoy

El final de la semana 27 de la novena temporada de Exatlón México inicia hoy viernes 3 de abril de 2026, y como el reality deportivo lo exige, este ciclo tiene su final con la primera Batalla por la Supervivencia; para saber quién gana dicha competencia, no olvides sintonizar en vivo la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien puedes dar clic aquí para disfrutar de fotos y videos exclusivos.

Te puede interesar: Exatlón México: Koke Guerrero, Adrián Leo o Alexis Vargas, Mati Álvarez pone en su lugar a este participante Azul que la quiso humillar

Mario Mono Osuna harto de Adrián Leo

Antes de llevarse a cabo el Mini Game del pasado jueves 2 de abril, quien se mostró algo incómodo fue Mario Mono Osuna, y es que de acuerdo con el exfutbolista, asegura que, quien siempre le copia todo es Adrián Leo, el cual magnifica cuando le gana un punto, pero a él ya no le interesa tanto perder o hacerse con ese tanto en contra del pelotero, porque no es algo relevante.

Por otro lado, los Azules aseguran que, quien no sabe aceptar la derrota es precisamente el vigente campeón de la marca, ya que cuando pierde se queda callado, pero cuando gana habla mucho. Tras ganar el Mini Game con un contundente marcador de 5-0 sobre los Rojos, al parecer quien estaba muy aburrida era Evelyn Guijarro luego de ganar la Villa 360.

De acuerdo con Sniper, su cerebro ya estaba frito por tantas semanas de competencia, además dijo que todos sus libros ya se los había terminado y fue cuando le dijo a Koke si quería ir a ver si estaba Alexis Vargas estaba despierto, y sí, el peleador estaba en su cama cuando recibió a Evelyn y al Hechicero del Aire.

Fue aquí donde dijeron que extrañaban a Doris del Moral y a Ernesto Cázares, quienes eran los que colocaban las porras y el ambiente en el equipo Azul, pero de igual extrañaban a varios de los eliminados; principalmente a Bulldozer y al Golden Boy, dos de las bajas más importantes en lo que va de la presente campaña.