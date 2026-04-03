Los horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana de Pascua

Mhoni Vidente reveló los horóscopo s del fin de semana, detallando todas las predicciones que tienen cada uno de los signos zodiacales desde el Viernes Santo, hasta el Domingo de Pascua.

De acuerdo con sus visiones publicadas en su canal de YouTube, cada signo tiene claro su objetivo estos días, y deberán hacer caso a las energías del universo para poder encontrar la estabilidad en el amor, el dinero y lo laboral. A continuación, cada uno de los horóscopos. ( 4 de ellos estarán castigados )

ARIES

Es tu mes y tu energía máxima. Aprovecha los días 1, 3, 7, 9, 13, 15, 21, 25 y 30 para trámites legales, cambios laborales y suerte en juegos de azar (números 09, 25, 36). Se recomienda usar listones rojo y verde para protección y enfocarse en la perseverancia.

TAURO

Momento de crecimiento personal. Se sugiere cambiar de coche, arreglar tu casa y seguir estudiando. Tus días clave son variados, y se enfatiza terminar pendientes. Los signos compatibles para el amor son Capricornio, Virgo y Libra.

GÉMINIS

Un mes cabalístico y de reflexión. Es importante hacer una limpieza profunda en tu hogar y entorno. Tus números mágicos son 16, 22 y 41. Se recomienda cuidar la salud de la piel y los ojos, y manifestar abundancia constantemente.

LEO

Mes de muchos eventos y viajes. Debes cuidar especialmente tu espalda baja. Tus números de la suerte son 11, 17 y 40. La carta del As de Oros indica riqueza y estabilidad. No permitas que problemas ajenos te afecten.

Este es el horóscopo de Mhoni Vidente para Leo.|CANVA/YouTube de Mhoni Vidente

VIRGO

Estás en un momento de reinventarte. Los días 4, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 25 y 30 son ideales para cambios estéticos o trámites importantes. Tus números mágicos son 02, 23 y 35. El arcángel Miguel te protegerá de envidias.

LIBRA

Mes de crecimiento sin límites. Recibirás una recompensa económica importante. Los números de la suerte son 08 y otros. La carta del Loco y la Justicia sugieren que vas por buen camino. Aprovecha para estudiar inteligencia artificial o ventas.

ESCORPIO

Debes enfocarte en saber a dónde vas y quererte más. Es un buen momento para adoptar una mascota o salir a caminar para tranquilizar la mente después de posibles divorcios o cambios de pareja.

SAGITARIO

Tendrás muchos viajes. Tu punto débil es el aparato digestivo; cuida tu alimentación. Tus números de la suerte son 14, 29 y 60. Se recomienda involucrarte en relaciones públicas o política.

CAPRICORNIO

Mes de éxito y triunfo profesional. Debes evitar acelerarte en la toma de decisiones. Tus días clave incluyen el 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 23, 25 y 30. La administración y las leyes son áreas donde brillarás.

Este es el horóscopo de Capricornio de Mhoni Vidente.|Canva / YouTube de Mhoni Vidente

ACUARIO

La carta del Sol augura oro, riqueza y estabilidad. Debes ser audaz y no tener miedo al éxito. Se te recomienda caminar bajo los rayos del sol matutinos y cuidar con quién te relacionas.

PISCIS

Es tiempo de logros importantes. Se te recomienda buscar una casita propia y priorizar tu salud. Tendrás triple suerte rápida en juegos de azar. Es un mes propicio para propuestas laborales que mejorarán tu economía.

