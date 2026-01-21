Este es el color de cabello que se recomienda para lucir más joven y disimular las canas

Las personas que constantemente se aplican diversos tintes siempre van en busca de un color de cabello que les ayude a disimular las canas, obteniendo una tonalidad más discreta y permitiendo que no se hagan tantos retoques, a diferencia de otras tonalidades con las que frecuentemente requieren de una aplicación.

Por suerte, en la actualidad existe una coloración que te puede ayudar a lograrlo, además de ser ideal para lucir más joven. Para que sepas todos los detalles, te explicaremos de cuál se trata.

¿Qué tono de pelo te hace ver más joven?

Si pensabas que sería el color rubio, no es así, puesto que en el mundo de la belleza hay otra tonalidad ideal para disimular las canas y lucir más joven. La influencer Martha Stewart detalló que se trata del color de cabello “mousse mocha”.

Se trata de una tonalidad que tiene un color marrón con ciertos destellos de chocolate y beige, haciéndolo muy atractivo visualmente, además de ser una alternativa versátil, debido a que se puede adaptar a gran parte de los tonos de piel y los estilos de cada persona.

Páginas de belleza resaltan que, por el tipo de color que es, no es necesaria hacer la decoloración de la melena, a diferencia de otros tintes que requieren forzosamente de la eliminación de color, afectando notablemente la calidad de la melena. Además de ser fácil de mantener, evitando hacer visitas constantes al salón de belleza.

¿Qué puedo hacer para que ya no me salgan más canas?

Recordemos que las canas son parte del envejecimiento, pero pueden aparecer prematuramente por ciertas situaciones, las cuales debemos considerar para evitar que nuestra melena sea invadida por ellas. Considera lo siguiente:

Estrés constantemente.

Una dieta con déficit de nutrientes.

Enfermedades como vitíligo, hipotiroidismo, falta de vitamina B12, etc.

Tabaquismo.

El uso excesivo de calor, tintes o químicos.

Ahora ya conoces cuál es el color de cabello que te puede ayudar a disimular las canas visualmente, además de ser una tonalidad que te hará lucir más joven. Considéralo para que lo puedas solicitar al momento de ir al salón de belleza.