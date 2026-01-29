Cabello con colores de fantasía: ideas irresistibles para chicas que quieren cambiar de look

Si quieres un cambio de look atrevido, moderno y lleno de personalidad, los colores de fantasía para el cabello son la mejor opción. Podrás encontrarlos de todos los tonos, como rosa, azul, morado o plateado, los cuales te harán sentir como modelo de pasarela. Si te estás animando, aquí te explicamos qué tonos funcionan mejor, cómo elegirlos y qué debes considerar antes de hacerlo.

Por qué los colores de fantasía están en tendencia

Los tintes de fantasía crecieron gracias a la popularidad que les dieron las redes sociales, la cultura pop y las celebridades. Lo interesante es que ya no se usan solo en looks extremos, pues ahora puedes hacer cambios más discretos con tonos pastel, degradados y combinados que funcionan.

Ideas para cambiar tu pelo con colores de fantasía

Antes que nada, es importante que sepas que la tecnología en coloración ha mejorado y los colores de fantasía ya no son sinónimo de cabello maltratado, pues ahora hay fórmulas semipermanentes, matizadores y tratamientos que prolongan el color y reducen el daño. Sin más por el momento, estas son algunas ideas.

Rosa, azul y morado: los favoritos que nunca fallan

El rosa sigue y seguirá siendo el favorito de las celebridades. Seguramente se lo has visto a iconos como Avril Lavigne, quien popularizó el estilo de mechones y puntas de color, o Karol G, quien pintó todo su cabello. Si te gusta este color,, debes saber que va desde rosa pastel hasta fucsia intenso.

|Crédito: Instagram @karolg

El azul es emblemático en la cultura pop gracias al personaje de Ramona Flowers, el interés amoroso del “Scott Pilgrim vs. the World”. Es un color que aporta contraste y personalidad. Seguramente lo has visto en celebridades como Katy Perry.

|Crédito: Universal Pictures

El morado es ideal para las mujeres que buscan algo llamativo y a la vez elegante con un toque de misterio. Al igual que el rosa, lo puedes encontrar en diferentes tonalidades e intensidades, pero cualquiera de ellos te hará lucir interesante. Algunas celebridades que lo han usado son Kelly Osbourne, Kesha y Demi Lovato.

|Crédito: Instagram @kellyosbourne

Verde y naranja: opciones originales con mucho impacto

El verde funciona perfecto en degradados y bases oscuras. Lo puedes encontrar en tonos neón o más intensos. Una mujer con tonos verdes demuestra mucha seguridad y confianza en ella misma. Influencers y celebridades han impactado al público usando este color, como Kylie Jenner o Billie Eilish.

El naranja explotó en popularidad desde el look de Clementine en ”Eternal Sunshine of the Spotless Mind”. Si te gusta este color, toma en cuenta que estos tonos favorecen mucho a pieles cálidas y morenas.

Plateado, rojo y amarillo: alto mantenimiento, alto impacto

El plateado/platinado es uno de los más populares y más usados en el mundo. Personalidades como Kim Kardashian y Ariana Grande. Es ideal para las personas que ya tienen canas y quieren integrarlas a su estilo. Este es uno de los tonos que requieren más cuidado, ya que con el tiempo se torna amarillento; para eso deberás comprar un shampoo especial y lavarlo cada 3 o 4 días con ese producto.

|Crédito: Instagram @kimkardashian

El rojo fantasía nunca pasa de moda y artistas como Rihanna y Ariana Grande (sí, otra vez) lo han puesto de moda, probando que este favorece a todos los tonos de piel.

|Crédito: Instagram @rihannaofficiall

El amarillo neón es el más difícil de lograr: requiere decoloración experta y mantenimiento constante. Es un color muy llamativo y luce bien en tonos claros de piel.

Arcoíris y combinaciones: para las más atrevidas

Si eres una chica mucho más arriesgada, sin duda puedes atreverte a usar alguno de los looks multicolor en tendencia, como los holográficos y los arcoíris, los cuales son perfectos si no quieres elegir un solo tono. Funcionan mejor en técnicas como balayage, underlayer o mechones ocultos para controlar el impacto visual.