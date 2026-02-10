Así puedes activar el “modo Capibara” en tu WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo por su simplicidad a la hora de comunicarse. En esta oportunidad se puede personalizar la app activando el “modo Capibara” en pocos pasos.

El capibara es el roedor más grande del mundo y son originarios de América del Sur, donde pueden ser encontrados cerca de estanques en pantanos fogosos. En el último tiempo se convirtió en un fenómeno mundial por su ternura y carácter.

Quienes aman a este animal pueden activar el “modo Capibara” en su WhatsApp para llevar al animalito en su celular. Es importante que tengas en cuenta que no es una versión oficial del servicio sino un cambio estético que no modifica las funcionalidades. Para poder llevarlo a cabo se debe hacer desde el programa Nova Launcher.

¿De qué manera puedes activar el “modo Capibara” en WhatsApp?

Prepara la imagen

Debes tener a amano una imagen del capibara en formato PNG, con el fondo transparente. Puedes descargarla de internet o crear una con inteligencia artificial. Debes asegurarte de que la imagen esté guardada en tu galería antes de continuar con los siguientes pasos.

Descarga y configura Nova Launcher

El siguiente paso consiste en descargar en Play Store “Nova Launcher”. Luego, abrí la aplicación y selecciónala como el lanzador predeterminado de tu teléfono. Esta acción otorga los permisos necesarios para cambiar el diseño y los íconos de la pantalla principal.

Aquí está la guia que estabas esperando para poner tu WhatsApp en modo capibara y así disfrutar del animal de moda en tu aplicación de mensajería favorita. |Imagen Especial para Archivo de Azteca UNO.

Edita el ícono de WhatsApp

Tienes que aplicar la imagen del capibara al atajo de la aplicación. Vas a volver a la pantalla de inicio de tu teléfono (donde se encuentra el ícono de WhatsApp) y mantén presionado el ícono de WhatsApp durante dos segundos. En el menú emergente, se debe seleccionar la opción “Editar”. Haz click nuevamente sobre el logo que aparece en la ventana de edición. Se desplegará un nuevo menú donde se debe elegir “Aplicaciones” y, luego, “Fotos”(o “Galería”).

Vas a buscar en la galería la imagen del capibara que tienes que tener guardada. Ajusta el tamaño de la imagen según la preferencia personal y presiona “Listo” para confirmar el cambio.

