Mary Ainsworth, psicóloga estadounidense: “El niño con un apego seguro utiliza a la madre como una base segura desde la cual explorar el mundo”

La psicología es sin lugar a dudas una de las ciencias más importantes de la actualidad y cuya estructura se fue formando a través de los años. Fue gracias a estudios y teorías de destacados psicólogos y psicólogas que se fueron forjando las bases de la disciplina que conocemos hoy.

Noticias Quintana Roo del 24 de abril 2026

La Fundación Universitaria del Área Andina (Colombia) afirma que al hablar de la historia de la psicología es común mencionar a grandes nombres como Sigmund Freud o B.F. Skinner. Sin embargo, añade, es importante destacar el papel de las mujeres dentro de esta ciencia y su gran contribución en su desarrollo.

El aporte de Mary Ainsworth

La institución mencionada puso de relieve a profesionales como Diana Baumrind, Marie Jahoda, Mamie Phipps Clark, Anna Freud, Mary Whiton Calkins y Mary Ainsworth. Sobre esta última, se puede destacar que fue una célebre psicóloga del desarrollo, fundamental en la consolidación de la teoría del apego.

Mary Ainsworth transformó la psicología del desarrollo al expandir la teoría del apego de John Bowlby a través de la creación de la Situación Extraña, un ingenioso procedimiento de laboratorio que le permitió observar y medir cómo reaccionan los bebés ante la separación y el reencuentro con sus cuidadores.

Mary Ainsworth y una frase para analizar

La investigación que Mary Ainsworth llevó a cabo ha dejado mucho material relacionado con el apego. En este marco, una de sus frases más importantes es la que dice “El niño con un apego seguro utiliza a la madre como una base segura desde la cual explorar el mundo”, un concepto que revolucionó nuestra forma de entender el desarrollo infantil y las relaciones humanas.

Con esta metáfora, la psicóloga estadounidense desarma un mito muy común: la idea de que atender rápido y con amor a un niño lo vuelve "dependiente" o "malcriado". Mary Ainsworth demostró exactamente lo contrario y, actualmente, esta frase se aplica sabiendo que brindar atención y contención emocional a un niño no lo hace dependiente, sino que le da la confianza necesaria para explorar el mundo y ser autónomo.