Por lo regular, las puertas del clóset suelen ser del mismo material que la estructura: madera. Aunque en este 2026 hay una nueva tendencia que sobresale en el diseño de interiores, como lo son las opciones industriales. Es por ello que traemos para ti estas 3 ideas para reemplazar las tradicionales. Conoce las 5 ideas para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de aluminio duradero.

El estilo industrial se basa en el diseño de las bodegas y almacenes de Nueva York durante la primera mitad del siglo XX. Es por ello que una de sus características es tener entradas de luz natural mediante ventanales y lámparas colgantes de metal. Mientras que en muebles destacan los hechos con hierro, acero, cuero e incluso madera maciza. Estas son las 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales.

Las ideas de puertas de clóset industriales

1. Puertas corredizas de metal y vidrio: Este diseño de la puerta del clóset es al estilo loft neoyorquino. La estructura puede ir con un marco negro mate de aluminio o de acero. Mientras que el vidrio ahumado o transparente.

3 ideas para reemplazar las puertas del clóset por opciones más industriales|Pinterest

2. Madera rústica: Este tipo de puertas es muy popular en la decoración industrial moderna. Es la combinación de la madera vieja o rústica con el acero de un riel que queda expuesto.

3 ideas para reemplazar las puertas del clóset por opciones más industriales|Pinterest

3. Cortinas: Las cortinas sustituyen completamente las puertas de clóset. Esta opción le da un estilo industrial a tu habitación, el cual le va perfecto en habitaciones pequeñas.

3 ideas para reemplazar las puertas del clóset por opciones más industriales|Pinterest

Las características de las puertas del clóset

Estas puertas del clóset se ven más modernas que las tradicionales de madera. Su principal característica es que ayudarán a que el espacio luzca más amplio y sofisticado. Otra de las peculiaridades del diseño industrial de interiores es que no oculta la arquitectura original y quedan a la vista las paredes de ladrillo, vigas e incluso tuberías.