3 ideas para reemplazar las puertas del clóset por opciones más industriales
Dale un cambio diferente a tu clóset con este diseño que marca tendencia en este 2026
Por lo regular, las puertas del clóset suelen ser del mismo material que la estructura: madera. Aunque en este 2026 hay una nueva tendencia que sobresale en el diseño de interiores, como lo son las opciones industriales. Es por ello que traemos para ti estas 3 ideas para reemplazar las tradicionales. Conoce las 5 ideas para reemplazar el escurridor de platos por soluciones de aluminio duradero.
El estilo industrial se basa en el diseño de las bodegas y almacenes de Nueva York durante la primera mitad del siglo XX. Es por ello que una de sus características es tener entradas de luz natural mediante ventanales y lámparas colgantes de metal. Mientras que en muebles destacan los hechos con hierro, acero, cuero e incluso madera maciza. Estas son las 6 opciones para reemplazar repisas del baño por soluciones más industriales.
Las ideas de puertas de clóset industriales
1. Puertas corredizas de metal y vidrio: Este diseño de la puerta del clóset es al estilo loft neoyorquino. La estructura puede ir con un marco negro mate de aluminio o de acero. Mientras que el vidrio ahumado o transparente.
2. Madera rústica: Este tipo de puertas es muy popular en la decoración industrial moderna. Es la combinación de la madera vieja o rústica con el acero de un riel que queda expuesto.
3. Cortinas: Las cortinas sustituyen completamente las puertas de clóset. Esta opción le da un estilo industrial a tu habitación, el cual le va perfecto en habitaciones pequeñas.
Las características de las puertas del clóset
Estas puertas del clóset se ven más modernas que las tradicionales de madera. Su principal característica es que ayudarán a que el espacio luzca más amplio y sofisticado. Otra de las peculiaridades del diseño industrial de interiores es que no oculta la arquitectura original y quedan a la vista las paredes de ladrillo, vigas e incluso tuberías.