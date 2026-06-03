Reaparece actor de “Amor en custodia” que fue diagnosticado con cáncer y quedó en bancarrota por su enfermedad

En 2023, los fans de telenovelas emblemáticas como "Amor en custodia" y "La hija del jardinero" quedaron conmocionados porque el actor mexicano Carlos Torres, quien formó parte de aquellas producciones, dio a conocer que había sido diagnosticado con cáncer de próstata; tiempo después también compartió que había quedado en bancarrota. Hace unos días el intérprete reapareció en público y dio una actualización sobre su vida y estado de salud.

A 3 años de revelar diagnóstico de cáncer, Carlos Torres quiere volver a actuar

El medio Publimetro publicó una entrevista con Carlos Torres hace unos días, tras un encuentro con él en Guadalajara, donde reside actualmente. El actor acudió a la presentación de la puesta en escena "Ícaro", en la cual pudo participar hace 2 décadas; se trató de un momento significativo para él debido a su conexión con la obra y por su formación teatral.

El actor de "Amor en custodia" dijo en la entrevista que se encuentra "súper bien" viviendo en su ciudad natal, tras pasar 30 años en la Ciudad de México por trabajo. También reveló que tiene ganas de volver a actuar y comenzar nuevos proyectos.

"De momento todavía no hay nada definido. Pero sí, es lo que sé hacer, lo hago bien según lo que me dice el público", dijo al medio sobre la actuación. "Y sí, la intención es si las puertas se vuelven a abrir, volver a los foros y volver a los escenarios. Con mucho gusto".

Carlos Torres admitió que, si bien se alejó de las redes sociales, todavía recibe muestras de cariño y mensajes por parte del público, los cuales agradece. También afirmó que está "en paz" y con la creencia de que "la felicidad es algo efímero".

Así anunció el actor Carlos Torres su diagnóstico de cáncer

Fue en agosto de 2023 que Carlos Torres habló públicamente por primera vez sobre su diagnóstico de cáncer. "Hay momentos en los que me da miedo. Me siento vacío y se me van las ganas de hacer absolutamente nada, pero también hay otros momentos en los que me vuelve el espíritu y trata de convencerme de que esta es la mejor oportunidad para renovarme", dijo en aquella publicación.

En diciembre de 2024, el actor dio a conocer que se había quedado en bancarrota. En ese entonces recalcó que era un sobreviviente de cáncer y que, en una cirugía, el doctor había sacado "un monstruo enorme, el más agresivo" de su cuerpo.

