Tablas de multiplicar de Stitch: 3 ideas para aprender de la mano de este personaje

Estudiar no tiene por qué ser una actividad aburrida para los menores, especialmente si se recurren a procesos divertidos para memorizar conocimientos. Para muestra, el repaso de las tablas de multiplicar con tableros lúdicos inspirados en Lilo & Stitch, que sirven muy bien para reforzar la información y desarrollar su agilidad mental con el incentivo de que sus personajes favoritos serán sus "compañeros de clase".

Cómo estudiar las tablas de multiplicar con niños: 3 ideas de Lilo & Stitch que les encantan