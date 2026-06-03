Tablas de multiplicar de Stitch: 3 ideas para aprender de la mano de este personaje
Estimular la inteligencia mediante el juego es una excelente técnica para los niños, como por ejemplo repasar las tablas de multiplicar con caricaturas.
Estudiar no tiene por qué ser una actividad aburrida para los menores, especialmente si se recurren a procesos divertidos para memorizar conocimientos. Para muestra, el repaso de las tablas de multiplicar con tableros lúdicos inspirados en Lilo & Stitch, que sirven muy bien para reforzar la información y desarrollar su agilidad mental con el incentivo de que sus personajes favoritos serán sus "compañeros de clase".
Cómo estudiar las tablas de multiplicar con niños: 3 ideas de Lilo & Stitch que les encantan
- Tablas con los mejores momentos de Lilo & Stitch personalizadas. Si tus hijos repiten una y otra vez las películas de Lilo & Stitch y hasta tienen sus escenas favoritas, puedes usar esto a tu favor para incentivarles el gusto por hacer la tarea cuando se trata de tablas de multiplicar. Imprime diferentes ilustraciones junto a todas las cifras para que lo sientan como un juego más que como una oblgación.
También se le puede poner el nombre para que se sientan más cómodos y quieran llevarlo a todas partes. Además de que es buenísimo para que lo usen en la escuela como un complemento.
- Tablas de multiplicar inspiradas en Ángel, la tierna amiga de Stitch. Para los que prefieren a otros personajes fuera de los protagonistas, Ángel de Lilo & Stitch es una excelente idea para decorar las tablas de multiplicar infantiles. El proceso de elaboración es el mismo: seleccionar las ilustraciones favoritas y ponerlas junto a cada grupo.
Esta opción resulta muy llamativa porque es de color rosa y hasta se le puede agregar diamantina. Y para que no pierda su brillo, se le pone mica o plástico, lo que evitará que se desgaste con el uso.
- Tableros con ilustraciones de Stitch disfrazado para relacionar imágenes con información. Entre todos los aspectos que hacen de Lilo & Stitch la preferida de los niños, es que en las películas hay varios momentos que roban una carcajada porque aparece el "experimento 626" usando diferentes trajes. Así que estos diseños quedan lindísimos para decorar las tablas de multiplicar que usan los niños para estudiar.
Elige 10 disfraces y ponlos como referencia de las tablas del 1 al 10. Esto ayudará a que los pequeños quieran estudiar por cuenta propia y hasta es una excelente manera de fortalecer la memoria visual porque cada Stitch les irá recordando de qué grupo se trata.