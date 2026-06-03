Cómo quitarte el exceso de corrector en las ojeras al maquillarte

Verse bien ya no es algo exclusivo de las personalidades famosas o de los simples mortales cuando se presenta una ocasión especial. A cualquier hora y ante toda ocasión podemos resaltar nuestra personalidad y estilo a través de nuestra vestimenta, el corte de cabello, el maquillaje o la manicura.

Noticias Nayarit del 24 de abril 2026

Si nos centramos en el maquillaje, parece ser la herramienta más versátil y utilizada en el mundo de la belleza. Con una gran cantidad de productos a disposición, las técnicas se multiplican y las posibilidades de destacar ciertos rasgos o esconder imperfecciones se vuelve cada vez más posible.

Los inconvenientes más comunes

Hay que tener en cuenta que el maquillaje, más allá de su versatilidad, puede presentarnos algunos inconvenientes como la falta de preparación de la piel, lo que suele provocar que la base se agriete, se acumule en las líneas de expresión o se desvanezca a las pocas horas. A esto se le suma la dificultad para encontrar el tono exacto de la base y el corrector, un error frecuente que genera el temido "efecto máscara", precisa la Inteligencia Artificial (Gemini).

Además, la falta de precisión y control de las texturas suele frustrar a muchos durante el proceso de maquillaje. Por otro lado, no podemos dejar de lado las veces que intentamos lograr un delineado simétrico en ambos ojos o aplicar la máscara de pestañas sin manchar el párpado ya que requiere de un pulso que no siempre acompaña.

Quitar exceso de corrector de ojeras

Entre los problemas que pueden surgir a la hora de maquillarse puede destacarse un exceso de productos en polvo que pueden resecar el rostro por completo, mientras que el abuso de productos en crema puede derretirse fácilmente si no se sella de forma adecuada.

Es en este punto que Gemini fue consultada sobre las veces en que por tapar ojeras oscuras la zona queda pesada, acartonada o se marcan líneas de expresión que ni sabíamos que teníamos. Es ante esta situación que la IA aclara que no es necesario lavarse la cara y empezar de cero, porque el secreto está en retirar el exceso y devolverle humedad a la piel sin levantar la base que está abajo. Para conseguirlo, a continuación se detalla el paso a paso para salvar el maquillaje en un par de minutos:

Humectar una esponja limpia - Paso esencial: Agarrá una esponja de maquillaje limpia (tipo Beauty Blender) y humedecela con un chorrito de agua o bruma fijadora. Exprimila al máximo con una toalla para que quede apenas húmeda, no mojada.

Dar toques suaves - Técnica de absorción: Presioná la esponja húmeda sobre la ojera con toques muy suaves y repetidos. La esponja va a actuar como un "imán", absorbiendo el exceso de producto y dejando solo la capa fina que ya se adhirió a la piel. Nunca arrastres, porque vas a hacer un manchón.

Difuminar los bordes con los dedos - Suavizar líneas: Si todavía se ve un poco pesado, usa el dedo anular (que es el que tiene menos fuerza) y da golpecitos muy ligeros. El propio calor de tu piel va a fundir el corrector sobrante y suavizar las texturas.

Fijar con una capa invisible de polvo - Sellado final: Solo cuando sientas que la zona volvió a verse natural, pasa un pincel suave con una cantidad mínima de polvo traslúcido (si es microfonado, mejor) para sellar. Si ponés mucho polvo sobre un exceso de corrector, se va a armar un empaste difícil de arreglar.

