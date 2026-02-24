Uñas glazed en casa: así puedes lograr el efecto brillante que está en tendencia sin ir al salón

Si tú eres una mujer con iniciativa, de esas que prefieren hacer las cosas por ellas mismas, llegaste al lugar indicado. El efecto glazed en las uñas está de moda y, si quieres lograrlo en casa, necesitas una base bien preparada, polvo perlado y una técnica ligera para sellar el brillo. Aunque este tipo de diseño parece requerir el talento y habilidad de un profesional, la verdad es que si sigues los pasos correctos, serás capaz de conseguir ese look brillante y sofisticado que se volvió tendencia.

¿Qué es el efecto glazed en uñas?

El efecto glazed o efecto glaseado en las uñas se caracteriza por tener un acabado nacarado y brillante que refleja la luz, dando la apariencia de una capa de cristal o glaseado sobre la uña. Ojo, no se trata de un color en específico; en realidad hablamos de una técnica que se aplica, por lo general, en tonos nude, blancos o rosados para crear un aspecto elegante y minimalista.

Diseños de uñas en efecto ‘glazed’|Crédito: TikTok/@heygreatnails @katienails2 @eylem.abaci

Paso a paso para lograr uñas glazed perfectas en casa

La clave para lograr con éxito este efecto está en el polvo cromado o aperlado, pues este transforma un esmalte común en un acabado que deleita la pupila. Sin más que añadir por el momento, este es el paso a paso:

1. Prepara bien tus uñas

Lo primero es limar, retirar cutículas y limpiar cualquier residuo de grasa que pueda haber quedado. Recuerda que este paso es básico porque el brillo se nota más cuando la superficie está lisa.

2. Base y esmalte

Es importante que después del paso anterior apliques una base y dos capas de esmalte claro (blanco lechoso o rosa suave funcionan perfecto). Pon atención, pues cuando el color esté casi seco, vas a tomar una esponjita o, con ayuda de tu dedo, vas a frotar suavemente el polvo perlado hasta que aparezca el efecto espejo.

3. Sella y listo

Por último, pero para nada menos importante, debes sellarlo todo con un top coat brillante. Este paso ayuda a definir el resultado, haciendo que el efecto dure más días sin perder la intensidad.

Estos son los errores que arruinan el efecto glazed

Algunos de los errores más frecuentes son aplicar demasiado polvo, lo que termina dejando un acabado opaco; otro de los errores más comunes es no esperar al punto correcto de secado del esmalte, pues si está muy húmedo, el polvo se mancha; si está muy seco, no se adhiere.