Así puedes llevar las mechas invertidas para disimular canas y dar profundidad al pelo

Las tendencias en coloración capilar evolucionan hacia estilos cada vez más naturales, versátiles y de bajo mantenimiento. Así es como las mechas invertidas se han posicionado como una de las técnicas más solicitadas en los salones de belleza, especialmente entre quienes buscan disimular las canas sin recurrir a tintes completos ni a retoques constantes.

A diferencia de las mechas tradicionales que aclaran el cabello, las mechas invertidas apuestan por oscurecer estratégicamente algunos mechones. El resultado es un efecto visual más profundo y sofisticado, que aporta dimensión al pelo, rejuvenece el rostro y permite un crecimiento mucho más natural.

¿Qué son las mechas invertidas y por qué son tendencia en 2026?

Las mechas invertidas consisten en aplicar tonos más oscuros que el color base en secciones internas o cercanas a la raíz, generando un contraste que crea volumen óptico. Según explica Tracey Cunningham, colorista influyente de Hollywood y responsable de los looks de Jennifer Lopez, Charlize Theron y Khloé Kardashian, la técnica es ideal para integrar y disimular las canas sin que se vean parches de color, logrando un acabado mucho más natural.

Por su parte, el estilista británico Josh Wood, experto en color y fundador de Josh Wood Colour, señala que esta coloración es perfecta para quienes quieren rejuvenecer su imagen sin someter el cabello a procesos agresivos de decoloración. Además, favorece a casi todos los tipos de rostro: en caras redondas ayudan a estilizar, en ovaladas aportan equilibrio y en alargadas suavizan los contornos.

En cuanto a tonos de piel, los expertos de Allure y Vogue Hair coinciden en que esta técnica se adapta fácilmente a cualquier color:

Pieles claras : matices ceniza, beige o avellana

: matices ceniza, beige o avellana Pieles medias : matices caramelo y miel.

: matices caramelo y miel. Pieles más oscuras: matices chocolates, cafés y tonos mocha.

Uno de los mayores beneficios de este look es el bajo mantenimiento, ya que el crecimiento no genera líneas visibles y los retoques pueden espaciarse hasta cada 3 o 4 meses.

¿Cómo lucir las mechas invertidas con peinados y accesorios?

Las mechas invertidas se lucen especialmente en peinados con movimiento. Ondas suaves, cortes en capas, shaggy o bob texturizados permiten que los tonos oscuros se mezclen de forma natural con el color base.

Los accesorios también juegan un papel fundamental en este look. Vinchas, pañuelos, hebillas y clips metálicos ayudan a destacar el contraste del color sin esfuerzo.

Desde el portal Harper’s Bazaar recomiendan optar por accesorios en tonos neutros, dorados o perlados, ya que aportan luminosidad al rostro y potencian el efecto elegante de las mechas invertidas en cualquier época del año.