Cómo maquillar tus cejas para que se vean muy pobladas y naturales

En la actualidad, el maquillar tus cejas sigue siendo tendencia en el mundo de la belleza, permitiendo que nuestro look adquiera un aspecto diferente. Parece que para el 2026, la moda principal va a ser que luzcan pobladas y naturales, efecto que es posible lograr con cosméticos, en especial para aquellas personas que no tienen mucho vello.

Es así que te vamos a explicar cómo lograr estilizar tus cejas, empleando unos sencillos pasos para lograr efectos increíbles; entonces toma nota de todos los consejos que te vamos a dar al respecto.

¿Cómo maquillar tus cejas?

Para maquillar tus cejas, logrando que se vean pobladas y naturales, es necesario que tengas a la mano una brocha para cejas con doble pincel; de un lado nos va a ayudar a definir, mientras que del otro lado vamos a lograr un efecto más natural. Ya que tenemos el aditamento, seguimos algunos pasos:

Con el cepillo, peina tu ceja hacia arriba. Toma un poco de maquillaje que usas para la ceja, aplica una suave línea marcando la base de las cejas hasta la punta. Dibuja pelitos de arriba hacia abajo hasta llenar todos los espacios. Tómate tu tiempo para hacerlo con calma. Marca una línea en la parte superior del arco de tu ceja. Por último, con ayuda del cepillo, nuevamente peinamos, con la principal finalidad de difuminar los trazos realizados.

Al final, para mantener el pelo bien acomodado, es importante que agreguemos un poco de gel, con la principal finalidad de que obtenga ese aspecto de peinado. Tómalo con calma, el proceso es muy sencillo, solo debes obtener calma.

¿Cuál es el color ideal para las cejas?

Otro factor importante al momento de maquillar tus cejas es el color que usas; al emplear tonalidades muy oscuras, nos arriesgamos a que adquiera un estilo muy falso y sobrecargado. Para lograr que adquiera ese aspecto de pobladas y naturales, para cabellos oscuros selecciona tonos que sean más claros que tu melena; si eres de melena muy clara, puedes optar por uno o dos tonos más oscuros.

En la actualidad, ya hay plumones de ceja, maquillaje líquido o cepillos con color, cosméticos que te pueden ayudar a lograr buenos efectos. Recuerda que para mejores resultados puedes perfilarla en un salón de belleza, con la principal finalidad de que adquiera un aspecto más detallado.