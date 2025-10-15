Así puedes lograr unas cejas más pobladas y naturales con esta técnica que es tendencia

Lucir unas cejas pobladas y naturales no es complicado. Independiente del tipo de vello o característica particular facial de cada persona, existen diversos procedimientos que pueden dejarlas radiantes para el día a día.

Las cejas son el marco de una mirada de impacto. Por eso es que muchas personas eligen darles formas y volumen con distintos procedimientos como el microblading, el microshading y la micropigmentación. Sin embargo, existe otro que se denomina laminado de cejas.

¿Qué es el laminado de cejas y quiénes pueden hacérselo?

Según Adriana Rebollo Pujadas, coordinadora general de Hello Lashes, el laminado de cejas es un tratamiento estético que alisa y alinea el pelo de las cejas en una misma dirección. El resultado de este procedimiento da una forma más definida y pulida con un efecto de mayor volumen.

Esta práctica estética facial es ideal para aquellas personas que quieran obtener una apariencia más ordenada y estilizada a las cejas de forma natural. Fue diseñada para para quienes tienen cejas rebeldes, es decir, con vellos que crecen en distintas direcciones. Pero también es perfecto para quienes buscan un efecto de mayor volumen sin recurrir al maquillaje permanente.

¿Cómo se hace un laminado de cejas?

Limpiar la zona de las cejas para eliminar restos de maquillaje, grasa natural de la piel o impurezas. Aplicar el primer producto: una solución (generalmente con cisteamina HCL) que modifica de forma suave la estructura del pelo. Esto lo vuelve más flexible y fácil de moldear. Peinar las cejas en la dirección deseada, según el diseño que mejor se adapte al rostro. Aplicar un segundo producto que ayuda a mantener esta nueva dirección. Es decir, funciona como fijador. Hacer color y depilación (paso opcional). Aplicar producto nutritivo para acondicionar el pelo de las cejas.

Cabe mencionar que el laminado de cejas se debe realizar con un experto en el tema, ya que los productos no deben tener contacto con otra parte del rostro, ni mucho menos los ojos.