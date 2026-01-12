Cómo preparar a tus hijos para enfrentar el FRÍO en la escuela en CDMX y EDOMEX

Empezaron las clases y llegó justo el clima frío; esto puede significar todo un desafío para las familias con niños en edad escolar, especialmente en CDMX y Estado de México. Muchos niños deben salir en las mañanas, cuando el frío de las mañanas puede sentirse bastante fuerte para los pequeños, y las aulas de las escuelas en nuestro país no siempre están bien climatizadas. La buena noticia es que preparar adecuadamente a tus hijos puede marcar una gran diferencia en su comodidad, salud y rendimiento escolar durante la temporada fría.

Cómo proteger a los niños del frente frío en CDMX y EdoMex

Aquí te damos una guía práctica y fácil de seguir para que tus pequeños estén listos para enfrentar las bajas temperaturas.

Ropa adecuada: la primera línea de defensa

La mejor forma de proteger a tus hijos del frío es vestirlos en capas. Esto permite que ellos puedan ajustar la ropa que llevan puesta según como vaya cambiando la temperatura durante el día.



Capa base: una buena opción es ropa interior térmica o camisetas de algodón que absorban la humedad. Capa intermedia: sudadera o suéter que mantenga adecuadamente el calor. Capa externa: chamarra o abrigo resistente al viento y al frío.

Algunos accesorios que pueden funcionarles muy bien son:



Gorros o beanies que cubran orejas.

Bufandas suaves y seguras.

suaves y seguras. Guantes o manoplas para mantener las manos calientes.

Algo muy importante a tomar en cuenta para su comodidad es elegir materiales que no irriten la piel y que permitan movimiento para jugar en el recreo. Esto es clave para que no se resientan y que provoque que se quiten capas de ropa aun haciendo frío, solo por sentir incomodidad.

¿Qué llevar en la mochila?

Infórmate bien sobre cómo estará el clima a lo largo del día; si ves que la temperatura puede empeorar, no es mala idea incluir ciertos elementos en sus mochilas:



Un suéter extra o chaleco por si se enfría más durante el día. Calcetas extra, en caso de que las que lleva se humedezcan o tengan mucho frío. Tapete pequeño o funda extra para sentarse cómodos en lugares fríos. Agua en un termo caliente o tibia (ideal para el recreo).

Incluir estas cosas en sus mochilas no solo los prepara, sino que además de todo les enseña independencia y a entender sus propias necesidades para así poder cuidarse.

Cuidado de la piel y salud general

El frío puede resecar la piel y aumentar la posibilidad de resfriados. Algunos hábitos que puedes aplicar:



Puedes ponerles un poco de crema hidratante en manos, cara y labios antes de salir o poner un poco en sus mochilas.

Mantener buen consumo de líquidos, incluso si no sienten sed.

, incluso si no sienten sed. Alimentos calientes en lonchera, como bebidas térmicas, si la escuela lo permite.

Preparación emocional y de rutina

El frío también puede afectar el ánimo. Para que tus hijos no lo sientan como un obstáculo, te recomendamos:



Conversa con ellos sobre cómo abrigarse solos, revisar su ropa antes de salir y por qué es importante.

Planifica tiempo extra por la mañana para vestirse sin prisas.

por la mañana para vestirse sin prisas. Recuérdales que pueden guardar su abrigo en su lugar asignado en la escuela.

¿Qué hacer si hay aviso de clima extremo?

Por último, pero no menos importante, cuando hay alertas de frío intenso o posibles heladas, sigue estos consejos:



Consulta fuentes oficiales del clima, ya que a veces pueden modificar horarios o sugerir restricciones.

Considera abrigos más fuertes o capas adicionales.

o capas adicionales. En caso de frío extremo, analiza opciones con la escuela sobre horarios o recomendaciones extra.

Esta temporada también puede provocar la rápida propagación de enfermedades respiratorias, por lo que hay que recordarle lavarse bien las manos, desinfectarse o incluso que lleven cubrebocas.