Cómo quitarte las pestañas pelo a pelo sin removedor: adiós a las postizas desde tu casa y en pocos pasos

Lucir pestañas postizas es un verdadero boost de confianza, pero quitarlas puede convertirse en un martirio, sobre todo cuando no tienes a la mano un removedor. La buena noticia es que sí existe una forma segura de retirarlas, sin dolor y sin sacrificar tus pestañas naturales. Antes te dijimos cómo hacerlo con una mezcla casera y vapor , pero ahora te contamos cómo hacerlo pelo por pelo, sin dramas y sin meterte en tantos líos.

Así puedes quitarte las pestañas postizas de forma seguraSi quieres retirarlas sin lastimarte, el primer paso es usar un aliado infalible: aceite de coco o aceite para bebé. Ambos ayudan a disolver el pegamento sin dañar la raíz. Solo necesitas un poco de paciencia y seguir estas indicaciones:

Retira las pestañas con cuidado para no dañar tu piel.|(ESPECIAL/CANVA)

Aplica aceite de coco en las pestañas con ayuda de un algodón o un hisopo y déjalo actuar entre 5 y 10 minutos .

. Pasado ese tiempo, comienza a retirar las pestañas pelo por pelo , sin jalarlas.

, sin jalarlas. También puedes hacer el truco del “barrido”: pasa el algodón de abajo hacia arriba, en forma de “U”, para que se vayan desprendiendo poco a poco.

Así, las pestañas irán saliendo de punto a punto, sin dolor y sin mayores complicaciones.

¿En cuánto tiempo crecen las pestañas?

Si por accidente dañaste o arrancaste algunas pestañas, respira profundo, vuelven a crecer. De acuerdo con la revista Selecciones, el proceso tarda entre cuatro y cinco meses. Para ayudar a que nazcan más fuertes, algunos especialistas recomiendan ingredientes como aceite de ricino, aceite de coco, té verde, aloe vera u aceite de oliva. Sin embargo, estos métodos aún no cuentan con evidencia científica sólida, por lo que lo más recomendable es consultar a un especialista.

Recuerda que entre las principales causas de la caída de las pestañas están el uso de productos inadecuados, aplicar demasiada fuerza al retirar las postizas, el rizado agresivo y los cambios hormonales. Trátalas con cuidado, al final, unas pestañas sanas siempre serán el mejor marco para tu mirada.