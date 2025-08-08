Así puedes quitarte las pestañas postizas en tu casa si ya te aburrieron o se te cayeron algunas
Te explicamos los 2 trucos caseros para retirar las pestañas postizas; no duele, funciona y cuida tus pestañas naturales.
Si tus pestañas postizas ya se ven extrañas o te cansaste de usarlas, pero no sabes cómo quitártelas sin ir a la estética, no te preocupes: existe una manera de hacerlo en casa, sin dolor y sin arrancarte tus pestañas naturales.
Con el tiempo, el pegamento utilizado para colocarlas se va debilitando y, con él, algunos pelos falsos se aflojan o simplemente se caen. Por eso, aquí te explicamos cómo retirar las extensiones de forma rápida y segura con unos sencillos pasos.
1. Usa vapor para quitarte las pestañas postizas
Uno de los trucos más rápidos es usar vapor para retirar poco a poco cada una de las pestañas postizas. Para hacerlo correctamente, debes lavarte bien las manos, usar un bowl con agua caliente y acercar tu rostro al vapor que sale del recipiente utilizando una toalla para cubrir la cabeza. Quédate allí entre 10 y 15 minutos para que el pegamento se suavice poco a poco.
El sitio especializado Beauty Courses subraya que este proceso debería ser suficiente para que las pestañas se vayan cayendo una a una, pero en caso de que no todas se retiren por completo, puedes repetir el procedimiento para aflojarlas.
2. Intenta con un ‘aceite removedor de pestañas’
También puedes hacer tu propio aceite removedor de pestañas con pocos ingredientes de cocina.
Necesitas:
- Agua caliente.
- Jabón.
- Aceite de oliva o de coco (si no tienes, usa desmaquillante líquido).
- Una bolita de algodón (o un hisopo).
Instrucciones:
- Solo debes hacer una mezcla con los ingredientes y usar el algodón para aplicar la fórmula en tus pestañas, cuidando que no entren al ojo porque podrían irritarlo. Hazlo con calma.
- Pronto notarás cómo poco a poco las pestañas se van cayendo.
Recuerda que nunca debes arrancarte las pestañas de un jalón, ni siquiera con estos trucos, porque eso provocaría que la piel se lastimara y tus pestañas naturales saldrían afectadas.