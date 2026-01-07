Estas son las fechas en las que te debes cortar el cabello, según el calendario lunar

Sin dudas el calendario lunar es muy tenido en cuenta ya que este marca los días que son favorables para poder cortar el cabello. Este método tradicional dice que el día correcto favorece el crecimiento, la fuerza y la salud capilar.

Ante esto es que te vamos a contar los días de enero que son considerados los más favorables para hacer un cambio de look en tu cabello para ello se tiene en cuenta la fase de la Luna. Las creencias tradicionales lo tienen muy en cuenta.

¿Cuáles son los días para cortar el cabello?

Si tenemos en cuenta el calendario lunar, pues los días que son más favorables para cortar el cabello es aquel cuando la Luna está en fase creciente o llena ya que ayuda a que el pelo crezca más rápido y con mayor vigor.

Por otro lado si buscas un crecimiento más lento porque quieres mantener el estilo sin necesidad de cortes frecuentes, pues lo debes hacer en fases mengüantes o luna nueva.

Ten en cuenta que en el mes de enero habrá Luna Creciente entre los días 20 y 27 de enero. Es decir que este es el momento ideal para favorecer la fibra del cabello y estimular su crecimiento.

En los días 21,22 y 23 de enero pues se destacarán en esta fase, ya que la energía lunar se considera estable y favorable para los cortes que quieran incluso reforzar el cabello que ya está debilitado.

La Luna menguante se dará en los primeros 15 días del mes, se recomienda más para aquellos que quieran mantener la longitud por más tiempo ya que esta fase ralentiza el crecimiento.

💁🏻🌙 Calendario lunar Enero 2026 para tu belleza natural! ✂

📅 Calendario Lunar CapiHerbal:

🔴 Corte fuerte: 8, 9, 10, 11, 12

🟢 Corte rápido: 23, 24, 25

🟠 Depilación: 2, 4, 5, 12, 13, 14, 30, 31

➔ Agenda tu asesoría capilar, complementa tu ritual capilar con la luna pic.twitter.com/RYBiYoijGl — Productos Capiherbal (@Capiherbal) January 2, 2026

La Luna Llena, que se dará a principios de mes, se asocia con un volumen mayor, pero también con un tipo de crecimiento menos controlado.

Cabe destacar que los expertos en ciclos lunares y estética recomiendan tener en cuenta tanto el tipo de fase lunar como el objetivo personal (por ejemplo, crecimiento acelerado vs. mantenimiento de estilo) para elegir el día más conveniente.

Si bien es una práctica que no tiene un respaldo científico pues son muy populares en diversas culturas y para quienes creen en las influencias energéticas de la luna sobre los procesos naturales del cuerpo y la salud capilar.

