Desvanecimiento con fleco, el corte de pelo para hombres que atraerá miradas en 2026

El 2026 se perfila para ser uno de los años más importantes y espectaculares en cuanto a diseños de moda se refiere. Y si bien las mujeres son las que destacarán en este apartado, para la rama varonil existe un corte de pelo que se perfila para ser uno de los más interesantes que habrá a lo largo de los próximos meses.

Como sabes, la moda en este 2026 podría tener un cambio radical respecto a lo que sucedió el año pasado, dejando a un lado las excentricidades que se vislumbraron en prácticamente todos los apartados. Un ejemplo de ello es el desvanecimiento con fleco, un corte de pelo que promete ser la tendencia en hombres sin importar su edad.

¿Cómo se hace el corte de pelo desvanecimiento sin fleco?

Este enfoque de corte de pelo se aleja totalmente de la melena larga, la cual, como se mencionó, fue una de las modas más grandes del año pasado. En contraparte, ahora el hombre ha optado por cortarse el cabello de manera importante, siendo la parte de arriba la que más sobresale del resto.

Te puede interesar: 5 cortes para mujeres que tienen poco pelo

En este sentido, el desvanecimiento con fleco incluye el uso de una máquina de corte o, bien, de una navaja, la cual se usará en la parte lateral y trasera de la cabeza. Arriba el hombre seguirá con un corte medianamente corto, por lo que será este el que podrá destacar en esta nueva tendencia del 2026.

Es precisamente aquí en donde ocurre la magia, pues el corte de pelo figura por dejar una especie de fleco precisamente al frente que ayuda a que la frente del hombre luzca menos grande, lo cual hace que el contraste sea audaz al momento de resaltar la estructura facial de quien ha decidido cambiar su look.

¿Será el único corte de pelo de hombre que será tendencia en 2026?

Si bien son muchos los cortes de pelo que lograrán trascender a lo largo de estos meses, la realidad es que el desvanecimiento con fleco figura como el más interesante, sobre todo, para las nuevas generaciones que buscan trascender en el mundo de la moda a través de un estilo innovador y, a su vez, sencillo.