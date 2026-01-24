4 cortes de pelo para mujeres con poco pelo: estilos que dan volumen y hacen ver el cabello más abundante

Si sientes que tienes poco pelo y has decidido buscar cortes que te den volumen y hagan que no se note que lo tienes delgadito, llegaste al lugar correcto. Es clave elegir estilos que creen ilusión de densidad, levanten la raíz y eviten puntas delgaditas.

4 cortes que te ayudarán a ocultar que tienes poco pelo

Aquí preparamos para ti 4 opciones infalibles (y supermodernas) que funcionan porque juegan con capas estratégicas, largos y formas que enmarcan correctamente la cara. Ahora solo tendrás que elegir tu favorito:

1) Bob recto (blunt bob): el rey para verte con más cabello

El bob recto es un clásico muy útil en casos como este, pues corta de golpe las puntas finitas y deja un acabado visualmente más grueso y voluminoso. Además, se peina rápido y te da mucha personalidad. Cuando hables con tu estilista de confianza, pídele el corte a la altura de la barbilla o un poquito abajo, sin capas exageradas.

|Crédito: Guan Yoanda

2) Lob (long bob) con textura suave: volumen sin perder largo

Si el anterior corte te asusta un poco y lo prefieres tener un poco más largo, el lob (bob largo) es el punto medio perfecto que probablemente estabas buscando: moderno, elegante y con movimiento.

|Crédito: Pinterest Julia Sitro

Te aconsejamos decirle a tu estilista que te haga capas invisibles para que no se adelgacen las puntas.

3) Pixie largo: el corte que revive tu look en un día

Si buscas algo más moderno y que te haga lucir llena de confianza y juvenil, el pixie largo es la opción que estabas buscando para dejar de sentir que se nota que tienes poco cabello. A la hora de peinarlo, solo recuerda usar spray texturizante en la raíz y listo.

|Crédito: Pinnterest Douwina

4) Shag corto con fleco cortina: el volumen que se ve natural

El shag es perfecto si quieres un look juvenil y no tan corto. Da volumen por capas sin que se vea esponjado. El fleco sirve como cortina que disimula entradas o poco pelo al frente. Si tienes el pelo ondulado y no te gusta gastar muchas horas peinándolo, esta es una opción estupenda, pues luce mejor un poco desalineado.

|Crédito: Pinterest Ryder

¿Ya elegiste tu favorito?