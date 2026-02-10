inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El corte midi en tono chocolate que las expertas recomiendan para un “efecto lujo”

El bob texturizado volvió a posicionarse entre las celebridades por su capacidad de aportar sofisticación, brillo natural y un aire elegante sin esfuerzo. Este es el corte midi chocolate que logra un efecto rejuvenecedor y lujoso.

/estilo-de/corte-midi-en-tono-chocolate-que-las-expertas-recomiendan-para-un-efecto-lujo
|Pinterest
Notas,
Estilo de vida

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

En el mundo de la belleza y la moda, algunos estilos logran trascender temporadas y se convierten en verdaderos clásicos contemporáneos. Así es el caso de un corte midi en tono chocolate que volvió a posicionarse entre las favoritas de estilistas y celebridades por su capacidad de aportar sofisticación, brillo natural y un aire elegante sin esfuerzo.

El look no es más ni menos que el bob texturizado. Este corte de cabello a la altura de los hombros y en tonos marrón chocolate, se impone como uno de los looks más pedidos en salones de belleza. Esto se debe a que favorece a distintos tipos de rostro, rejuvenece las facciones y transmite una imagen de lujo discreto.

El bob texturizado: el corte midi que marca tendencia en 2026

El bob texturizado se caracteriza por llevar capas suaves y movimiento natural, lo que evita el efecto rígido del bob clásico. Según explica Andrew Fitzsimons, estilista de celebridades como Kim Kardashian y Megan Fox, este tipo de corte aporta volumen en los lugares correctos y enmarca el rostro sin necesidad de un peinado complejo.

Por su parte, la revista especializada Allure destaca que el largo midi (entre la clavícula y los hombros) es uno de los más versátiles, ya que permite llevar el cabello suelto, con ondas, lacio o recogido. Además, la textura genera un efecto visual de mayor densidad, ideal para cabellos finos o sin demasiado cuerpo.

@saloncheska Bob texturizado y moreno iluminado es un combo muy en tendencia que, además de favorecer estiliza muchísimo! ¿Qué os parece? ¿Os animáis a un cambio así? 💇🏻‍♀️ El corte BOB es un corte de base recta, pero con una ligera inclinación quedando la nuca más corta que la parte delantera. Se puede hacer sin capas,BLUNT BOB, o con capas para dar ligereza y movimiento, como este que os enseño hoy que es un BOB TEXTURIZADO con muchas capas ligeras que controlan el volumen. 🫶🏻 🎨 El CASTAÑO ILUMINADO es uno de los colores más en tendencia. Consiste en iluminar ✨ de forma sutil y natural las melenas castañas. El tono para iluminarlas es personalizable según los gustos y el tono de piel de cada persona. Pueden ser tonos beige, miel, chocolate, dorado… e incluso cobrizos. Las técnicas que utilizamos dependen de cada caso, pero suelen ser babylight, plumas y contouring. Es una coloración con un efecto muy natural que da mucho brillo y luz a la melena rejuveneciendo y suavizando las facciones 🫶🏻 ¿Os gusta este combo? Escríbenos en comentarios cualquier duda o consulta que nos encanta leeros! 👇🏼 Mil gracias Mónica @monync por posar tan guapa para nuestras redes! ❤️ #saloncheska #peluqueriamadrid #bobhaircut #hairtransformation #instahair #oi24 #parati #otoño #tendenciasotoño #tendenciasotoñoinvierno #expertosencolor #expertosencorte #castañoiluminado #castaño ♬ I Got It - thuy

El tono chocolate: el color que aporta brillo y efecto lujo

El color chocolate es uno de los tonos más recomendados por expertos en coloración capilar por su capacidad de reflejar la luz y dar una apariencia de cabello más sano y brillante. La colorista internacional Rita Hazan señala que los marrones profundos “suavizan las facciones, aportan calidez al rostro y generan un efecto premium inmediato”.

Además, desde el portal de tendencias Vogue Beauty aseguran que este tono se convirtió en sinónimo de elegancia porque requiere menos mantenimiento que los rubios o colores fantasía, pero logra un resultado igualmente impactante. Combinado con un bob texturizado, el chocolate refuerza ese "efecto lujo" que muchas mujeres buscan sin recurrir a cambios drásticos.

Tags relacionados
Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO