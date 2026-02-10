El corte midi en tono chocolate que las expertas recomiendan para un “efecto lujo”

En el mundo de la belleza y la moda, algunos estilos logran trascender temporadas y se convierten en verdaderos clásicos contemporáneos. Así es el caso de un corte midi en tono chocolate que volvió a posicionarse entre las favoritas de estilistas y celebridades por su capacidad de aportar sofisticación, brillo natural y un aire elegante sin esfuerzo.

El look no es más ni menos que el bob texturizado. Este corte de cabello a la altura de los hombros y en tonos marrón chocolate, se impone como uno de los looks más pedidos en salones de belleza. Esto se debe a que favorece a distintos tipos de rostro, rejuvenece las facciones y transmite una imagen de lujo discreto.

El bob texturizado: el corte midi que marca tendencia en 2026

El bob texturizado se caracteriza por llevar capas suaves y movimiento natural, lo que evita el efecto rígido del bob clásico. Según explica Andrew Fitzsimons, estilista de celebridades como Kim Kardashian y Megan Fox, este tipo de corte aporta volumen en los lugares correctos y enmarca el rostro sin necesidad de un peinado complejo.

Por su parte, la revista especializada Allure destaca que el largo midi (entre la clavícula y los hombros) es uno de los más versátiles, ya que permite llevar el cabello suelto, con ondas, lacio o recogido. Además, la textura genera un efecto visual de mayor densidad, ideal para cabellos finos o sin demasiado cuerpo.

#peluqueriamadrid #bobhaircut #hairtransformation #instahair #oi24 #parati #otoño #tendenciasotoño #tendenciasotoñoinvierno #expertosencolor #expertosencorte #castañoiluminado #castaño ♬ I Got It - thuy @saloncheska Bob texturizado y moreno iluminado es un combo muy en tendencia que, además de favorecer estiliza muchísimo! ¿Qué os parece? ¿Os animáis a un cambio así? 💇🏻‍♀️ El corte BOB es un corte de base recta, pero con una ligera inclinación quedando la nuca más corta que la parte delantera. Se puede hacer sin capas,BLUNT BOB, o con capas para dar ligereza y movimiento, como este que os enseño hoy que es un BOB TEXTURIZADO con muchas capas ligeras que controlan el volumen. 🫶🏻 🎨 El CASTAÑO ILUMINADO es uno de los colores más en tendencia. Consiste en iluminar ✨ de forma sutil y natural las melenas castañas. El tono para iluminarlas es personalizable según los gustos y el tono de piel de cada persona. Pueden ser tonos beige, miel, chocolate, dorado… e incluso cobrizos. Las técnicas que utilizamos dependen de cada caso, pero suelen ser babylight, plumas y contouring. Es una coloración con un efecto muy natural que da mucho brillo y luz a la melena rejuveneciendo y suavizando las facciones 🫶🏻 ¿Os gusta este combo? Escríbenos en comentarios cualquier duda o consulta que nos encanta leeros! 👇🏼 Mil gracias Mónica @monync por posar tan guapa para nuestras redes! ❤️ #saloncheska

El tono chocolate: el color que aporta brillo y efecto lujo

El color chocolate es uno de los tonos más recomendados por expertos en coloración capilar por su capacidad de reflejar la luz y dar una apariencia de cabello más sano y brillante. La colorista internacional Rita Hazan señala que los marrones profundos “suavizan las facciones, aportan calidez al rostro y generan un efecto premium inmediato”.

Además, desde el portal de tendencias Vogue Beauty aseguran que este tono se convirtió en sinónimo de elegancia porque requiere menos mantenimiento que los rubios o colores fantasía, pero logra un resultado igualmente impactante. Combinado con un bob texturizado, el chocolate refuerza ese "efecto lujo" que muchas mujeres buscan sin recurrir a cambios drásticos.