5 cortes de pelo coreanos ideales para los rostros ovalados

Los rostros ovalados , según los expertos en belleza, es uno de los más beneficiados, esto se debe a que casi todos los cortes de pelo le sientan bien, permitiendo que su gama de opciones sea más grande para ese tipo de personas.

En la actualidad los estilos coreanos son muy populares, es así que te vamos a recomendar algunos estilos de pelo que pueden usar las personas con esas facciones, los cuales se encargaran de favorecer aún más sus características faciales.

¿Qué corte de pelo coreano me favorece?

Por un lado, no olvidemos que los cortes de cabello coreanos se destacan por ser estilos muy naturales, los cuales permiten suavizar las facciones y buscan controlar el volumen que se genera. Para quienes son de rostros ovalados, deben de considerar las siguientes alternativas:

Hime Cut: Capas que se forman desde las mejillas o barbilla, acompañado de un flequillo recto no tan denso.

Octopus cut o corte pulpo: Un estilo de los setenta, donde agrega volumen superior y capas degrafiladas, creando siluetas similares a las de los tentáculos.

Korean Bob Cut: Melena corta o media, que puede ir a la barbilla o hasta la clavícula, que se destaca por ser un estilo juvenil y femenino, al que se le puede incorporar un flequillo.

Corte mariposa: Un estilo que se ha popularizado entre las usuarias por el volumen y ondulaciones que se forman en su capa, no olvides que debes estilizarlo para mantener ese efecto.

Para opciones más cortas, puede optar por un Blunt Bob o pixie cut, opciones para quienes están en busca de cambios más drásticos.

Si solo quieres agregar algún flequillo, entonces te recomendamos considerar el fleco cortina o lateral. No olvides evitar capas muy cortas, flecos muy cargados, melenas muy largas y rectas, ya que marcarán las facciones.

¿Cuánto mide un rostro ovalado?

No existen medidas exactas para cada uno de los rostros ovalados, pero se destacan por ser más largos que anchos, además de tener la frente ligeramente más ancha. Características que podrás ver frente a un espejo, logrando visualizar esas dimensiones.

Si tienes contemplado hacerte un cambio de look, considera realizarte algunos de los cortes de pelo coreanos , alternativas que te van a encantar llevar y van a favorecer tus facciones notablemente.