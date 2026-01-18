5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro ovalado

Los expertos en la belleza detallan que quienes tienen el rostro ovalado tienen la principal ventaja de que casi todo les queda bien. Sin embargo, en el tema de cortes de pelo, aunque a todos les resulta favorecedor, hay un estilo que les ayudará a resaltar sus rasgos notablemente.

Si tú tienes esa característica, entonces saca papel y pluma, puesto que te vamos a detallar cuáles son los estilos ideales para su cara, con los que podrás sacarle mayor provecho a tus facciones y vas a presumir un cambio único.

¿Qué corte me queda mejor si tengo la cara ovalada?

El rostro ovalado tiene la principal ventaja de que todo le queda bien, permitiendo que sea versátil al momento de arreglarlo con un estilo diferente. Es así que te detallaremos cuáles son los cortes de pelo que son ideales para esas caras, que te ayudarán a acentuar o disminuir ciertas facciones:

Pixie : Si buscas un peinado corto, el pixie es la alternativa, una opción arriesgada y única, que seguramente te va a encantar. Ideal para melena lacia, rizada u ondulada.

: Si buscas un peinado corto, el pixie es la alternativa, una opción arriesgada y única, que seguramente te va a encantar. Ideal para melena lacia, rizada u ondulada. Bobs largo : En caso de no querer algo tan arriesgado, pero diferente, opta por el bob largo o a nivel de la barbilla.

: En caso de no querer algo tan arriesgado, pero diferente, opta por el bob largo o a nivel de la barbilla. Fleco cortina : Es usual que no queramos cambiar drásticamente nuestro estilo, por lo que podemos incorporar un fleco cortina, ayudando a disminuir la presencia de la frente.

: Es usual que no queramos cambiar drásticamente nuestro estilo, por lo que podemos incorporar un fleco cortina, ayudando a disminuir la presencia de la frente. Melena larga o en capas : El cabello largo o en capas son alternativas ideales de usar, en especial si amas traer tu pelo suelto.

: El cabello largo o en capas son alternativas de usar, en especial si amas traer tu pelo suelto. Shaggy para la melena ondulada o rizada: Un estilo diferente y rebelde, ideal para quienes no le temen a lo diferente.

¿Cómo puedo saber la forma de mi rostro’

Es usual que siempre se hable por la forma del rostro, por lo que muchas mujeres todavía no logran identificar el suyo. Para que lo puedas saber, te diremos algunos pasos que debes considerar:

Colócate frente a un espejo. Retira todo el pelo de tu rostro, permitiendo que pueda verse la frente, mejillas y mandíbula. Con un plumón (que no sea permanente), dibuja la silueta de tu cara. Identifica si tienes el rostro ovalado, redondo, cuadrado, rectangular, diamante o corazón.

Siguiendo cada una de las indicaciones anteriores, lograrás saber la forma de tu cara. No esperes más, agenda tu cita en el salón de belleza para que puedas solicitar algunos de los cortes de pelo que mencionamos.