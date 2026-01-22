5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro ovalado

Anteriormente, ya habíamos tenido la oportunidad de detallar los cortes de pelo que son ideales para el rostro ovalado, pero muchas de las opciones son recomendadas para melenas lacias o con ligeras ondulaciones.

Es así que ahora daremos recomendaciones para el cabello rizado y ondulado, quienes igualmente pueden adaptar el look que tienen a su cara ovalada. Así que toma nota de todo lo que te vamos a recomendar.

¿Qué corte le favorece al rostro ovalado?

A diferencia de otras caras, el rostro ovalado tiene la principal ventaja de que a todos les queda bien, teniendo una gran variedad de opciones. No obstante, te detallaremos los cortes de pelo rizado y ondulado que pueden favorecer notablemente sus facciones:

Pixie para quienes buscan una opción más arriesgada; agrégale un ligero flequillo; no debe ser muy pesado. Con volumen en todas partes.

Bob es otra buena opción para cuando quieres mantener una melena corta al nivel de la clavícula.

Si quieres mantener una melena larga, pide entonces un estilo con capas largas.

En caso de que quieras agregar solo un fleco, puedes optar por el estilo cortina o emplearlo completamente rizado.

Otra gran opción para rizadas y onduladas es optar por el shag con fleco cortina. Un estilo rebelde y juvenil.

Todas estas opciones tienen la principal ventaja de adaptarse al cabello, pero dentro de las recomendaciones es importante cuidarlo y estilizarlo, para que siempre luzca espectacular.

¿Cuál es la diferencia entre ondulado y rizado?

Con mucha frecuencia la gente puede confundir el cabello ondulado y rizado, pero la realidad es que ambos son completamente distintos. Por un lado, los ondulados se destacan por formar curvas en forma de “S” muy sueltas, mientras que los rizos suelen ser más apretados, generando “Z” desde la raíz.

Con las indicaciones anteriores podrás diferenciarla. Ahora que ya conoces los cortes de pelo que favorecen el rostro ovalado con esa variante de melena, ponlo a prueba en tu siguiente cambio de look; vas a lucir increíble.