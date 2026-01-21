5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro alargado

El rostro alargado u oblongo, debido a sus características, suele ser confundido con las caras ovaladas o rectangulares, debido a la longitud que tiene. Sin embargo, su principal característica es que tienen los pómulos y mandíbula con el mismo tamaño, mientras que la barbilla es prominente.

Si cumples con las características mencionadas anteriormente, te detallaremos cuáles son los cortes de pelo que son ideales, ya que ayudarán a estilizar y no van a alargar en exceso la cara. Así que no te pierdas todos los detalles.

¿Qué corte me queda si tengo la cara alargada?

Como ya lo mencionamos en un inicio, es importante que las personas escojan buenos cortes de pelo, con la principal finalidad de evitar que su cara se vea más alargada y poder estilizar mejor. Si tienes el rostro alargado, estos son los estilos ideales que puedes escoger:

Bob o lob : En especial, pide que sean a la altura de la mandíbula, puesto que va a delimitar la longitud de tu cara, al acortar visualmente.

: En especial, pide que sean a la altura de la mandíbula, puesto que va a delimitar la longitud de tu cara, al acortar visualmente. Capas horizontales : Te ayudará a dar volumen a los costados, permitiendo que el rostro luzca más pequeño.

: Te ayudará a dar volumen a los costados, permitiendo que el rostro luzca más pequeño. Si solamente quieres agregar un fleco, en esos casos se recomienda emplear los rectos o cortinas; va a disimular la frente.

Para las que tienen la melena ondulada , opta por el wavy shaggy ; ayuda a hacer volumen horizontal, disminuyendo la longitud del rostro. Igual puedes optar por los lob, bob y flequillos , adaptándolos a tu tipo de pelo.

, opta por el ; ayuda a hacer volumen horizontal, disminuyendo la longitud del rostro. Igual puedes optar por los , adaptándolos a tu tipo de pelo. Pixie con flequillo: A diferencia de otros rostros, dicho corte te va a ayudar a hacer que la longitud de tu cara sea menor.

¿Qué no le favorece al rostro alargado?

Es importante que también consideres los cortes de pelo que no son ideales para el rostro alargado , ya que sabrás los estilos que no son favorables para las facciones que tienes. Así que evita emplear los siguientes:

