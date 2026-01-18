5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro redondo

Es muy cierto que a cualquier cara le puede quedar cualquier peinado o look, pero hay que entender que habrá cortes de pelo que serán favorecedores, ya que se encargarán de disminuir o realzar ciertas facciones. Por lo que es importante conocer qué tipo de cara tenemos.

Si tienes un rostro redondo, entonces prepárate, porque te vamos a detallar qué peinado te favorece, siendo opciones ideales para hacer un cambio de look único. Toma nota de todo lo que te vamos a explicar.

¿Qué tipo de corte le favorece al rostro redondo?

Si tienes rostro redondo y sientes que nada te queda, no te preocupes, porque te vamos a revelar 5 cortes de pelo que se encargarán de favorecer tus facciones. Estilos ideales que podrás optar para hacerte un cambio de look impactante. Estas son las opciones que debes considerar:

Long bob : Una melena larga que te ayudará a alargar tu rostro. Se recomienda cortarlo hasta los hombros o a la clavícula.

: Una melena larga que te ayudará a alargar tu rostro. Se recomienda cortarlo hasta los hombros o a la clavícula. Pixie : Si quieres un cambio drástico, opta por el pixie, una opción clásica que te ayudará. Puedes agregarle un flequillo.

: Si quieres un cambio drástico, opta por el pixie, una opción clásica que te ayudará. Puedes agregarle un flequillo. Melenas midi : Una alternativa larga, lo suficiente para darle movimiento y favorecer tu rostro.

: Una alternativa larga, lo suficiente para darle movimiento y favorecer tu rostro. Mullet : Una opción muy atrevida, que con sus cortes ayuda a darle volumen y textura.

: Una opción muy atrevida, que con sus cortes ayuda a darle volumen y textura. Corte mariposa: Para hacerlo más atractivo, puedes optar por un flequillo largo o de lado, un cambio que te encantará portar.

¿Qué significa tener la cara redonda?

Seguramente, al verte frente a un espejo, te será ligeramente complicado identificar el tipo de rostro que tienes. Para que te sea más fácil identificar si tienes el rostro redondo, te diremos sus características principales:

Pómulos anchos.

La línea de la mandíbula y de la frente son más suaves y redondas.

Sus ángulos no son marcados.

Una opción que puedes usar es colocarte frente a un espejo y dibujar la silueta de tu cara (debe estar completamente descubierta). Ahora que ya identificaste cómo es tu rostro, aplica las recomendaciones de cortes de pelo que te dimos, que son ideales para tus características físicas.