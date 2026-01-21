5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro triangular

Ahora es momento de hablar del rostro triangular , el cual muchos conocen con el nombre de ‘pera’, que se destaca por tener ciertas características. Usualmente, suele ser confundido con el rostro corazón, pero la realidad es que ambos son completamente diferentes.

Es así que te vamos a explicar cuáles son los cortes de pelo ideales para el rostro pera, siendo una gran alternativa para sobresaltar ciertas facciones de tu cara y poder equilibrar las proporciones. Así que toma nota de todas las recomendaciones:

¿Qué corte le favorece al rostro triangular?

Es importante que, siempre que escojas cortes de pelo, primero te bases en la característica de tu cara, buscando alternativas ideales para sobresaltar tu belleza y generar una mejor armonía. Si tienes rostro triangular, considera las siguientes alternativas:

Capas largas con flecos laterales : Con las capas vas a lograr suavizar las facciones del rostro.

: Con las capas vas a lograr suavizar las facciones del rostro. Corte mariposa y con fleco cortina : Pasa lo mismo que con el corte de capas largas, con el movimiento de la melena, y disminuye las facciones.

: Pasa lo mismo que con el corte de capas largas, con el movimiento de la melena, y disminuye las facciones. Shang: Un estilo muy de los setentas, que con sus capas nos ayudará a darle volumen a la frente.

Un estilo muy de los setentas, que con sus capas nos ayudará a darle volumen a la frente. Mullet : Si quieres algo corto, opta por el mullet, una alternativa atrevida. Al tener la melena larga atrás, va a estrechar el rostro visualmente.

: Si quieres algo corto, opta por el mullet, una alternativa atrevida. Al tener la melena larga atrás, va a estrechar el rostro visualmente. Pixie con flequillo: Para quienes buscan algo más corto, el pixie es su mejor opción; con sus capas ayudan a disminuir las líneas faciales. Además de dar mayor proporción visual.

Debido a las características que tiene tu rostro, se recomienda que a toda costa evites aquellos estilos muy cortos y rectos, ya que esto enmarcará en exceso tu barbilla. Nada de cortes que vayan al nivel de la barbilla.

¿Qué significa tener la cara triangular?

Para poder identificar si tienes el rostro triangular, dentro de sus principales características, se destacan por tener una mandíbula amplia, una frente angosta y los pómulos no suelen ser tan prominentes. Por esas razones es importante evitar todos los cortes pesados, dándole mayor volumen y libertad con las capas.

No lo vayas a confundir con el rostro triángulo invertido o corazón, que se destaca por tener unos pómulos prominentes, frente ancha y mentón estrecho. Ahora que ya sabes cómo diferenciarlo, selecciona los cortes de pelo que te hayan gustado y sean ideales para tu rostro.