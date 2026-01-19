5 cortes de pelo que son ideales para quienes tienen el rostro cuadrado

El rostro cuadrado se destaca por tener la frente, los pómulos y la mandíbula que tienen medidas de ancho muy similares entre ellas, provocando que tenga unos ángulos muy marcados. Para ese tipo de rostros, es importante identificar los cortes de pelo que son ideales, ya que será un estilo que se encargará de suavizar o intensificar sus facciones.

Si tienes esa forma de cara, entonces quédate, para que puedas descubrir cuál es el estilo que mejor te sienta, siendo grandes alternativas para poder cambiar de look en los próximos días.

¿Qué tipo de corte le favorece al rostro cuadrado?

Si tienes contemplado acudir al salón de belleza para hacerte un cambio de look, aprovecha las recomendaciones de cortes de pelo que te vamos a dar, alternativas que se destacan por ser ideales para quienes tienen el rostro cuadrado. Considera las siguientes recomendaciones:

Long bob con las puntas desfiladas : Ayudará a alargar el rostro, además de suavizar la barbilla.

: Ayudará a alargar el rostro, además de suavizar la barbilla. Capas largas y flexibles : Una gran alternativa si deseas mantener tu melena larga. Pide que la primera capa la haga a nivel de la barbilla.

: Una gran alternativa si deseas mantener tu melena larga. Pide que la primera capa la haga a nivel de la barbilla. Fleco ladeado o en cortina : Se encargará de romper con las líneas de tu rostro.

: Se encargará de romper con las líneas de tu rostro. Bob largo rizado con flequillo : Si tu melena es rizada, el bob será la mejor opción; tu melena te ayudará a romper con las formas angulares de tu rostro.

: Si tu melena es rizada, el bob será la mejor opción; tu melena te ayudará a romper con las formas angulares de tu rostro. Pelo despeinado con flequillo: Obtendrá la dimensión y textura necesarias, aportando suavidad al rostro.

¿Qué evitar con una cara cuadrada?

Aunque ya te explicamos cuáles son los cortes de pelo ideales para un rostro cuadrado , también es fundamental que sepas cuáles son los que debes evitar a toda costa, ya que serán estilos que se encargarán de marcar ciertos ángulos.

Preferentemente, evita el uso de cortes a la altura de la mandíbula, flequillos rectos y pesados, cortes muy lisos o muy pegados, ya que estos se encargarán de acentuar tus ángulos y frente, además de hacer que tu cara se vea más corta.