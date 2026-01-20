5 cortes de pelo para onduladas que te ayudarán a lucir más joven

Es usual que en los portales se hable mucho sobre cortes de pelo , pero varios de ellos se enfocan en el pelo lacio, dejando de lado ciertas alternativas para las mujeres que tienen las melenas onduladas, quienes tienen muchas alternativas para hacerse un cambio de look.

Es así que te vamos a explicar 5 opciones diferentes, con las que podrás lucir más joven en poco tiempo. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dar sobre el tema.

¿Cómo se debe cortar el cabello ondulado?

Es una realidad que, para las melenas onduladas, existe una gran variedad de cortes de pelo, permitiendo que finalmente adquieran un cambio de look único. Considera los siguientes estilos que te vamos a compartir, los cuales te ayudarán a lucir más joven:

Si quieres quitar o disminuir volumen, entonces pide que te lo haga en capas.

El shag, aunque queda en cualquier tipo de pelo, es ideal para quienes lo tienen ondulado, ya que su misma melena se encarga de darles ese volumen natural.

aunque queda en cualquier tipo de pelo, es ideal para quienes lo tienen ondulado, ya que su misma melena se encarga de darles ese volumen natural. Para algo más sencillo, puedes optar por un bob asimétrico , ideal para quienes desean tener una melena media.

, ideal para quienes desean tener una melena media. Bixie es algo más llamativo, una gran opción para quienes desean uno más corto y un cambio radical.

Aprovecha el tipo de melena que tienes para tener un corte mariposa. Es una opción glamurosa y que ayuda a definir las ondas.

¿Cuáles son los tipos de ondas en el cabello?

Anteriormente, solamente había cabello lacio, ondulado y rizado, pero en la actualidad de esas opciones ya se han creado subcategorías, permitiendo que las usuarias puedan identificar con mayor exactitud el tipo de melena que tienen.

Para los ondulados hay 4 tipos: son las ondas sueltas, medianas y gruesas; siempre va de la melena más fina con ondas menos marcadas a las cabelleras más densas. Así lograrás saber qué melena tienes y los productos que necesita para su cuidado. Considera los cortes de pelo anteriores para poder lucir más joven a todos lados.