3 cortes para pelo chino u ondulado perfectos para la temporada de calor

Poco a poco se acerca la temporada de calor y comienza a ser más y más complicado cuidar tu cabello, mantener el peinado y sobre todo mantenerte fresca. Si quieres ponerle una solución a esta incómoda situación y tienes el pelo chino u ondulado, aquí traemos para ti los cortes de pelo que más te pueden funcionar en esta temporada.

Los mejores 3 cortes de pelo para cabello chino u ondulado que puedes usar en la temporada de calor

Para estos cortes tomamos en cuenta que el pelo rizado y ondulado tiende a expandirse con la humedad y es que este tipo de textura necesita looks que le ayuden a lucir mejor y sean fáciles de peinar.

1. Corte en capas largas: volumen con control

Este corte es ideal si no quieres sacrificar el largo de tu cabello, pero con el calor requieres que sea un poco más ligero. Las capas bien distribuidas ayudan a que el rizo caiga de forma natural y evitan el temido efecto “triángulo”. Este corte te funcionará muy bien si tu pelo es ondulado grueso o chino suelto. Te permitirá recogerlo más fácil, lo que te permitirá hacer peinados como un chongo cuando el calor sea aún más extremo.

Corte de pelo en 7 capas|Crédito: Pinterest

2. Bob rizado: fresco y moderno

El bob rizado o ondulado es uno de los cortes en tendencia para esta temporada de primavera-verano. Te hará lucir bella y a la moda; a la par de que reducirás peso, se facilitará el secado y tendrás menos calor. Si tienes el rostro ovalado y alargado, este corte te aportará un aire juvenil. Recuerda que, para evitar que se esponje demasiado, es recomendable un despunte ligero para mantener la definición.

Bob en capas

3. Shag curly: textura con personalidad

El shag adaptado al pelo ondulado o chino es ideal para quienes aman el volumen que te da este tipo de cabello, pero buscan tener algo mucho más controlable para el calor. Se caracteriza por capas más marcadas y flequillo ligero lo que hará que se distribuya mejor el peso de tu cabello.

|Crédito: Pinterest

Recuerda, elegir un corte adecuado no solo te hará lucir mejor y con más estilo, también podría facilitar tu rutina diaria. Con el diseño correcto, tu pelo chino u ondulado puede ser tu mejor accesorio esta temporada de calor.