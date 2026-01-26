5 cortes de pelo rizado y ondulado ideales para quienes tienen el rostro triángulo

Como ya lo hemos mencionado en artículos anteriores, es usual que la gente confunda el rostro triángulo o pera con la forma de “triángulo invertido”, generando que entre las usuarias haya confusiones al identificar la forma de su cara.

Es así que te vamos a explicar cuáles son los cortes de pelo rizado y ondulado que mejor les quedan, puesto que favorecen al disminuir ciertas facciones de su rostro, así que no te pierdas los detalles.

¿Qué tipo de corte le queda a un rostro triangular?

A diferencia de la forma de triángulo invertido, el rostro triángulo o pera se destaca por tener una mandíbula más marcada y ancha, mientras que su frente suele ser más pequeña. Por lo que es fundamental apuntar volumen a la zona superior. Considera hacerte los siguientes cortes de pelo rizado y ondulado:

Si tienes la melena larga, puedes optar por ondas largas o por el corte mariposa , para aprovechar tu tipo de pelo y darle ese efecto.

, para aprovechar tu tipo de pelo y darle ese efecto. Puedes seleccionar por el uso de capas con volumen superior y el uso de flequillo ralo (wispy bangs)

y el uso de Si deseas algo más juvenil, pide un corte shag, una gran opción para tu tipo de pelo; sus múltiples capas ayudarán a suavizar.

una gran opción para tu tipo de pelo; sus múltiples capas ayudarán a suavizar. En caso de querer algo más atrevido, opta por el pixie acompañado de un fleco superior , logrando mayor equilibrio y armonía visual.

, logrando mayor equilibrio y armonía visual. Es importante que, al momento de seleccionar tu nuevo estilo, evites peinados muy rectos y a nivel de la mandíbula, puesto que vas a marcar en exceso esa línea.

¿Qué cejas le quedan al rostro triangular?

Además de que los cortes de pelo rizado y ondulado son importantes, también debemos considerar la forma de las cejas, ya que igualmente será un factor determinante en la armonía facial. Para el rostro triángulo o pera, un portal especializado en cejas recomienda emplear las siguientes opciones:

Suavemente arqueada

Redondeada

En ángulo

Siendo estilos que se encargarán de favorecer el rostro, al suavizar las líneas faciales. Ahora, en tu próxima visita al estilista, ya sabes qué cambio de look te puedes hacer para lucir espectacular.