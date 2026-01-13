5 cortes de pelo curly que debes hacerte para lucir espectacular en el 2026

Para el 2026, ya se tienen las tendencias bien marcadas, las cuales ya fueron definidas desde días antes de iniciar el año. Es así que te vamos a dar 5 diferentes cortes de pelo curly , alternativas que te harán lucir espectacular en el año.

Es un gran momento para aprovechar esos consejos a tu favor, alternativas diferentes que puedes emplear para hacer un importante cambio de look. Así que no te pierdas todos los consejos que te vamos a dar.

¿Cuáles son los cortes de pelo en tendencia?

Es usual que en esta temporada muchos estén pensando en hacerse un cambio de look. Es así que te vamos a explicar algunos cortes de pelo curly que van a ser tendencia en el 2026, alternativas que te harán lucir espectacular y con un nuevo aspecto:

Mullet: La ventaja de ser curly es que puedes lucir mejor el mullet, puesto que tendrás un buen volumen para darle más proyección al peinado.

Long pixie: Si quieres algo más llamativo, opta por el long pixie, una alternativa con mechones más largos en la parte frontal.

Wolf cut: Ideal para quienes desean mantener una melena mediana, pero hacerle un cambio llamativo; con tu pelo le dará un aspecto más llamativo naturalmente.

Mixie: Otra alternativa corta, pero se diferencia del pixie por tener mechones largos, los cuales suelen sobrepasar a la oreja.

Curly Shaggy: Para quienes quieren más volumen, esta es la opción, un corte que usualmente va acompañado con flequillo, ideal para agregar un toque diferente.

¿Qué es el pelo curly?

Hace un par de años, solamente podíamos clasificar el pelo como lacio, ondulado y rizado, pero en la actualidad tenemos varios tipos de pelo, provocando que sea más difícil identificar nuestro tipo de melena.

Usualmente, el curly se destaca por ser espirales o por naturalmente ser muy rizado; para quienes portan dicha melena, suele emplearse un método especial para poder hidratar la melena, definir los rizos y evitar el frizz, haciendo lucir una cabellera espectacular.

Una vez que identificaste el tipo de melena que tienes, aprovecha y cambia tu look en el 2026 con uno de los cortes de pelo curly que te recomendamos, estilos diferentes que seguramente te van a encantar.