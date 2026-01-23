5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para que tienes el rostro cuadrado

El pelo ondulado puede resultar un poco difícil a la hora de peinar por lo que durante mucho tiempo las mujeres han optado por planchar su cabello. Es por esto que te vamos a contar sobre los mejores cortes para lucir tu melena.

¡Con los niños, no! José Eduardo Derbez estalla contra las críticas hacia Aitana por el video con Vadhir

Durante esta nota nos vamos a centrar en cortes que son ideales para el rostro cuadrado. De esta manera podrás lucir hermosa en cualquier momento.

¿Cuáles son los mejores cortes para pelo rizado?

Cabello ondulado en capas

Una de las primeras opciones que surgen es la de llevar el cabello por encima de los hombros y en capas. De esta manera obtendrás unos rulos definidos y para lucir en todos lados.

Este es un buen corte.|Pinterest

Corte a la altura de los hombros

En segundo lugar, nos encontramos con un corte de cabello a la altura de los hombros por lo que le da mayor movimiento a tus rulos. Es una gran elección para todos tus días.

Define tus rizos.|Pinterest

Cortes con movimiento

Otra de las opciones es optar por un corte corto y con un flequillo que enmarque tu cara. Tus rulos se verán bien definidos y hermosos.

El flequillo le da el toque.|Pinterest

Pelo medio rizado

Una de las opciones más elegidas por quienes tienen rizos es elegir el pelo medio ya que favorece a los rasgos de la cara y brinda volumen en tu cabello.

El volumen es fundamental.|Pinterest

Pelo corto con mechas grises

Por último, tenemos una combinación de pelo rizado corto que le aporta volumen a tu melena y acentúa tus rasgos suavemente. Si le agregas unas mechas en color gris podrás obtener mayor brillo.

Agrega color para un mejor look.|Pinterest

Después de lavar el cabello, se debe aplicar un acondicionador o crema para peinar, distribuyéndolo de manera uniforme de medios a puntas.

El proceso de desenredar puede ser el más difícil pero lo que tienes que utilizar son los dedos o un peine de dientes anchos. Cuando aplicas el producto se pueden definir los rizos apretándolos suavemente de abajo hacia arriba con las manos.