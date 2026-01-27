5 cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para quienes tienen el rostro alargado

El rostro alargado suele ser confundido con el ovalado, pero es completamente distinto debido a la forma de la frente, los pómulos, la mandíbula y su longitud. Debido a esas características, debes considerar

Para que puedas sacarle el mayor provecho, te detallaremos cuáles son los cortes de pelo rizado y ondulado que debes hacerte si tienes esas características faciales, ideales para disminuir ciertas líneas.

¿Qué corte me queda si tengo la cara alargada?

Considera la longitud facial del rostro alargado y sus facciones; debes optar por cortes de pelo que te ayuden a disminuir el espacio, generando un efecto más suave en tus facciones. Si tienes el pelo rizado y ondulado, considera las opciones que son ideales para ti:

Long bob: El volumen a los lados va a favorecer al momento de redondear las facciones.

Corte escalado: Igualmente, los rizos y ondulaciones se van a enfocar en los lados.

Rezo cut: Además de favorecer el rostro, ayuda a que las mujeres puedan tener un mejor manejo de su melena.

Shaggy o wolf: Aunque es una gran alternativa para rizos, les va a beneficiar a las onduladas al lograr una melena con movimiento.

Capas medianas o lob a la clavícula: Siendo una gran alternativa para tener una melena con volumen a los lados y media.

¿Qué significa tener la cara alargada?

Para poder entender si tenemos el rostro alargado, debes considerar que tus facciones suelen ser más rectas y estrechas, destacándose por una frente y mandíbula con el mismo ancho, creando un tipo de rectángulo.

Por otra parte, el rostro ovalado se destaca por ser más largo que ancho, pero tiene un mentón redondeado y pómulos más pronunciados. Si se te dificulta ver esas características, te recomendamos hacerlo frente a un espejo y dibujar tu silueta con un plumón para ver qué predomina. Ahora que ya identificaste tu tipo de cara, aprovecha para usar los cortes de pelo rizado y ondulado que son ideales para dichas facciones; seguramente te van a encantar.