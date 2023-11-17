El bicarbonato de sodio es un compuesto de origen mineral pero que hoy en día se puede producir artificialmente. De este modo, el producto es de los más utilizados en la limpieza del hogar por sus propiedades antisépticas y antibacterianas. Incluso, es capaz de aliviar algunos malestares. A pesar de ello, sus componentes pueden ser muy fuertes sobre ciertas superficies y texturas. Si alguna vez te preguntaste qué objetos no debes limpiar con bicarbonato, ¡llegaste al lugar indicado!

Así como el bicarbonato de sodio es famoso entre los remedios caseros, la Inteligencia Artificial (IA) suele ser un tema muy mencionado en los últimos años. Si bien, muchos se preguntan cómo será el futuro de muchas ocupaciones, hay otros que prefieren utilizar las distintas plataformas que trabajan con IA como una fuente de consulta. En este sentido, fue capaz de responder qué objetos no debes limpiar con bicarbonato.

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¿Cuáles son los objetos que se dañan con el bicarbonato de sodio?

En primer lugar, lo que responde a qué objetos no debes limpiar con bicarbonato, según la IA, son las superficies de aluminio; ya que, están recubiertas con una capa protectora de aluminio que podría dañarse por corrosión y decoloración.

Seguidamente, las joyas y la madera son considerados por la IA luego de responder qué objetos no debes limpiar con bicarbonato de sodio. Por un lado, las piezas de joyería, especialmente de oro blanco, pueden sufrir rayones y la pérdida de su brillo. Mientras que, el bicarbonato puede desgastar el acabado o sellador de los muebles de madera.

Así mismo, las superficies de mármol, acero inoxidable y vidrio son elementos que pueden responder a qué objetos no debes limpiar con bicarbonato, según la Inteligencia Artificial (IA). Y es que, cada uno de estos materiales puede resentir este producto de limpieza con rayones, decoloración y marcas que son difíciles de quitar.

Finalmente, la IA contempla a los dispositivos electrónicos cuando responde a qué objetos no debes limpiar con bicarbonato. De acuerdo con la misma, este producto en forma de polvo blanco es capaz de alterar los componentes internos y generar fallas en su funcionamiento.

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¿Qué objetos sí puedes limpiar con el bicarbonato de sodio?

A pesar de los párrafos anteriores que señalan qué objetos no debes limpiar con bicarbonato de sodio, este producto es recomendado y resulta de lo más efectivo si lo mezclas con jugo de limón, vinagre o sal para la higiene de superficies y objetos como estos:



Ollas, sartenes y platos

El fregadero de los trastes

El inodoro y la taza del baño

Superficies como azulejos y tinas de baño

Microondas y hornos eléctricos

Muebles, paredes y pisos

Cubiertos de metal

Ropa

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