¿Recibes llamadas spam? Por esta razón no debes colgar inmediatamente; cómo actuar si recibo una

¿Recibes llamadas de números desconocidos? Cada vez es más común que nuestro celular suene con la llegada de llamadas de publicidad, encuestas, o en el peor de los casos, fraude y extorsión, y aunque nuestra primera reacción sea colgar el teléfono , expertos recomiendan no hacerlo.

¿Por qué no debes colgar al recibir una llamada de spam?

¡Atención, ciudadanos! La razón principal por la que no se debe colgar una llamada de spam o de algún número desconocido sin decir alguna palabra, puede transmitir una señal de que el número está activo y disponible .

Esta simple acción sólo nutre la lista de contactos que tienen los sistemas automáticos de marcación, la cual funciona basada en algoritmos de inteligencia artificial que supervisan los detalles de la interacción.

Los algoritmos registran la duración de la llamada, además de la acción de colgar sin alguna respuesta, por lo que el sistema interpreta que, a pesar de que el usuario no respondió, la línea sigue actica, y será probable que sigas recibiendo más de estas llamadas.

Entre otras consecuencias por colgar de manera inmediata están: No poder identificar si es una llamada Spam, del banco, real o de servicio, no contar con la información mínima para bloquear, reportar o solo registrar el número telefónico.

¿Cómo actuar si recibes una llamada de spam?

En caso de recibir una llamada de spam, lo primero que tienes que hacer es guardar la calma, contestarla y guardar silencio por unos segundos, si no escuchas nada, se recomienda decir "no estoy interesado", una práctica efectiva para evitar quedar en la lista de marcación.

A veces, esa negativa basta para que el sistema registre la respuesta y se elimine tu número de la base de datos destinada.

Por otro lado, si contestan la llamada, es importante evitar dar tus datos personas y financieros, recuerda que los bancos en México no duelen pedir información sobre tus tarjetas de crédito, claves u otro tipo de datos.

¿Qué pasa si denuncio un número como spam?

Cabe señalar que una vez que algún contacto se reporta como spam, este quedará automáticamente bloqueado, por lo que ya no podrá enviarnos mensajes ni mucho menos llamarnos dentro de la aplicación.