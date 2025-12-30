Descubre los rituales que debes hacer para despedirte del año y comenzar el 2026 de la mejor manera

Estamos por comenzar un nuevo año y sin dudas los rituales no deben faltar para poder ordenar deseos, cerrar etapas y comenzar con una actitud renovada.

Venga La Alegría | Programa 30 de diciembre Parte 1 | Descubre la magia del Feng Shui para atraer la buena energía este Año Nuevo

Estos actos simbólicos ayudan a reflexionar y fijar los objetivos para un nuevo año.

Para muchos, los rituales de Año Nuevo representan una forma de balance personal, es una pausa para pensar qué se deja atrás y qué se quiere construir. Es decir que es una manera de canalizar las expectativas.

¿Cuáles son los rituales para realizar en Año Nuevo?

En nuestro país hay varias prácticas que se repiten debido a su carga simbólica y emocional.

Estos son:

Las 12 uvas con intención

Tienes que comer una uva por cada campanada y es el de los más utilizados. Debes asignar un deseo concreto a cada uva para visualizar los objetivos personales.

Limpieza profunda y barrido de energías

En este caso tienes que limpiar la casa antes que termine el año y barrer hacia la puerta para cerrar ciclos. El orden de tu hogar se asocia con la claridad mental y emocional.

Ritual de las maletas para viajar

Lo que debes hacer es caminar con una maleta tras el brindis y es un ritual cada vez más utilizado. Si bien se hace para viajar, pues se puede asociar on el deseo de movimiento y cambio.

Las valijas representan el cambio.|Canva

Cena o lentejas para la abundancia

Las lentejas están asociadas con la prosperidad. Si puedes debes integrarlas a la cena para llamar la estabilidad económica.

Color de la ropa interior

Por último, se debe usar ropa interior roja, amarilla o blanca, según sea tu intención. Si eliges conscientemente te conectas con tu deseo.

Cabe destacar que si bien esto no tiene un sustento científico, pues es un momento que nos invita a reflexionar para poder pensar en qué queremos repetir y qué no.

Despide el 2025 de la mejor manera y recibe al 2026 con mucho cariño para empezarlo de la mejor manera.