Día de la Candelaria: Así puedes hacer salsa roja para un kilo de tamales

A tan solo una semana de que acabe el primer mes del 2026, son muchas las personas que tuvieron la suerte de que les tocara el muñeco en la tradicional Rosca de Reyes. Y como es tradición, se deberán pagar con tamales, pues el 2 de febrero en México se celebra el Día de la Candelaria.

Pero tranquilo, si te tocaron los tamales rojos , acá te decimos cómo puedes calcular cuánta salsa tienes que hacer para que no te queden secos, así que toma nota para que todos te feliciten en unos días.

¿Cómo hacer salsa roja para un kilo de tamales?

Para tener suficiente salsa roja y que no te queden secos, se necesita 1 litro de agua, aunque puede ser menos, dependiendo de la consistencia. Además, se debe de tener en cuenta que se le agrega carne, la cual llega a absorber.

Es momento de tomar nota, ya que te vamos a revelar los ingredientes que debes tener a la mano para poder hacer tu salsa roja:



1.5 kg de jitomate

2 dientes de ajo

1/4 de cebolla

4 chiles guajillo sin semillas

5 chiles de árbol sin semillas

3 clavos de olor

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

sal al gusto

Ahora, viene la parte más importante, los pasos que debes de seguir para poder preparar tu salsa y te quede de forma ideal para tus tamales:

