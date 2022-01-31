Inventan la máquina más rápida para hacer tamales. (VIDEO)

La cocina mexicana es una de las más famosas y ricas de todo el mundo, pues la gran variedad de platillos ha logrado conquistar el paladar de todos.

Uno de los platillos más tradicionales de nuestro país, son los tamales que, además, son uno de los más pedidos por los mexicanos a lo largo del año, pero más durante el mes de febrero por el día de la Candelaria.

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En la actualidad, las redes sociales son parte fundamental de nuestras vidas, pues en muchas ocasiones nos revelan cosas sorprendentes y poco creíbles, este es el caso de un invento que podría cambiar todo en el proceso para preparar tamales.

¿Una máquina para hacer tamales?

A través de la plataforma TikTok, se ha revelado un video en donde se muestra una forma mucho más sencilla de preparar los tradicionales tamales, lo que podría cambiar para siempre la cocina mexicana.

En el video se puede apreciar una procesadora de masa, la que ayuda a colocar todo en la hoja de tamal, todo eso ahorrando el complicado proceso de amasado, al menos eso es lo que aparenta el video que fue publicado por el usuario @jesseland_76.

La máquina, al parecer facilita el proceso de preparación de horas a minutos, pues recordemos que los tamales son uno de los platillos más ricos de la cocina mexicana, pero también es uno de los más complicados y largos de hacer.

¿Cuál es el origen de los tamales en la cultura mexicana?

La tradición forma parte de una festividad religiosa, ya que de acuerdo con el catolicismo el 2 de febrero se celebra el fin de la temporada navideña.

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En nuestro país comenzó desde los tiempos de la conquista y se mantiene viva hasta nuestros días, junto con la tradición de vestir al Niño Dios.

