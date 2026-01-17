Dile NO a las cocinas minimalistas: esta es la moda que será tendencia en 2026

Las cocinas de 2026 dejarán atrás los diseños minimalistas para dar paso a retoques más audaces, llenos de personalidad y carácter, que marcarán tendencia y se mantendrán vigentes por mucho tiempo. Por eso, aquí t e compartimos una selección de ideas pensadas para renovar tu hogar y darle un aire fresco que se sienta desde el primer vistazo.

De acuerdo con la revista de diseño de interiores Architectural Digest, este año las cocinas deben ser acogedoras, inteligentes y sostenibles. Los materiales protagonistas serán el acero inoxidable y la madera, combinados con colores saturados que se harán notar en mármol, azulejos esmaltados y detalles bien pensados.

Si estás pensando en transformar tu cocina y adaptarla a estas nuevas tendencias, a continuación te mostramos algunas propuestas que pueden servirte de inspiración y ayudarte a crear un espacio con estilo, calidez y mucha personalidad.

Ideas de cocinas en tendencia para 2026

Cocina bosque urbano: Tiene muebles bajos de madera certificada con encimera y electrodomésticos de acero inoxidable, paredes en verde bosque saturado para un ambiente natural, cálido y calmado. La madera aporta calidez y el acero modernidad; plantas colgantes o hierbas frescas refuerzan la sostenibilidad. Esta paleta funciona especialmente bien en cocinas abiertas al salón o con luz natural abundante, equilibrando calidez y funcionalidad.

Las cocinas de 2026 que están de moda apuntan a otras características. |(ESPECIAL/Gemini IA)

Cocina cobalto y nogal : Frentes en azul cobalto intenso con madera de nogal en isla central y electrodomésticos en acero inoxidable pulido, iluminación cálida y tiradores minimalistas. El azul saturado genera profundidad emocional sin hacer el espacio frío, mientras que la madera mantiene una sensación acogedora y natural. Ideal para cocinas medianas o grandes con buena ventilación y luz.

Cocina "Melocotón Metropolitano": Gabinetes en rosa melocotón saturado combinado con madera clara y superficies de acero inoxidable en electrodomésticos y fregadero. Este esquema cromático aporta energía positiva sin perder calidez, resultando ideal para cocinas urbanas pequeñas o medianas que necesitan un toque vistoso sin saturar el espacio.

Aspi podría ser una Cocina “Melocotón Metropolitano”.|(ESPECIAL)

Cocina “Industrial Cálido”: Paredes o backsplashes en grená profundo o rojo intenso, armarios y estantes de madera reciclada y electrodomésticos/fregadero en acero inoxidable mate. Iluminación LED y soluciones inteligentes de almacenaje (gavetas con sensores, organizadores verticales) maximizan la funcionalidad. Funciona de manera especialmente atractiva en espacios amplios, lofts o cocinas tipo “industrial chic”.

Apuesta por una Cocina “Industrial Cálida”.|(ESPECIAL)

Qué colores son tendencia en cocinas de 2026

Los colores en tendencia en cocinas este 2026 apuntan a la naturaleza, con tonos relajantes y que evocan a lo natural. Según Planner 5D, el marrón, negro, terracota, grises cálidos y detalles en amarillo.