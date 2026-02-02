El diseño de uñas que será tendencia en febrero de 2026 y que contiene un detalle distintivo

Comenzó el mes de febrero y el aire renovado que se percibe desde el pasado 1 de enero se intensifica. Muchas personas han decidido cambiar su look , y esta es una medida que no solo abarca al peinado y estilos a la hora de vestir.

La manicura ha logrado instalarse como una marca distintiva que lucen ampliamente personalidades del mundo del espectáculo, influencers y creadores de contenido. Es por eso que los diseños que comienzan a imponerse no demoran en convertirse en tendencia como uno muy particular que es versátil y posee un detalle distintivo.

Uñas con detalle distintivo

Más allá de los colores y el largo de las uñas, el diseño que en febrero será tendencia, según expertos en manicura, es el que tiene a las estrellas como protagonistas. Si bien las estrellas han formado parte de muchos diseños desde siempre, en este segundo mes del 2026 parecen tomar mayor protagonismo.

Se trata de un nail art que en principio se destinaba a un público infantil pero que logró adueñarse de la preferencia de muchas mujeres. Las uñas con estrellas simbolizan deseo, luz y energía, pero además son muy versátiles para ser lucidas con cualquier outfit y en cualquier ocasión.

¿Cómo lucir las uñas con estrellas?

Los diseños de uñas con estrellas no son muy sofisticados por lo que no requieren de grandes procesos. Sin embargo, son ampliamente aceptados por las personalidades más famosas que han encontrado en ellas el complemento perfecto para su imagen general.

Las uñas con estrellas pueden lucirse en diseños en donde los tonos negros, blancos y plateados forman parte de la base. Además, en los tonos metálicos se resaltan como una excelente opción para lucir en eventos nocturnos.

Otra opción es la creación de constelaciones, es decir reunir muchas estrellas en las uñas creando un efecto maximalista y de mucho brillo. En este punto, se destacan bases en colores azul profundo, blanco y negro por lo que no hay dudas de que se trata de un nail art muy versátil y que queda muy bien en cualquier momento.