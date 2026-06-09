Fabiola Campomanes lanza emotivo mensaje en redes a cuatro meses del fallecimiento de su madre: “apapachen a su mamá”

A cuatro meses de haber perdido a su mamá, Fabiola Campomanes volvió a tocar el corazón de sus seguidores con un emotivo mensaje dedicado a su progenitora María Rojas, pues mediante su cuenta de Instagram, la exparticipante de La Granja VIP publicó un video acompañado de una reflexión que invita a aprovechar cada momento con quien más amamos.

“Apapachen a su mamá” expresó la actriz en una publicación que rápidamente generó cientos de reacciones, mensajes de cariño y solidaridad. El mensaje llega justo cuando se cumplen cuatro meses del fallecimiento de su mamá, una pérdida que marcó profundamente la vida de la artista.

¿Cuáles fueron las emotivas palabras que dedicó Fabiola Campomanes a su mamá?

Con una publicación en modo carrusel la actriz compartió un video donde se le ve tranquila y bailando mientras sonríe y recuerda a su mamá, mas adelante, salen varias imágenes donde comparte momentos que quedaron plasmados entre ella y la señora María, asimismo, se lee un mensaje lleno de amor y recordando que cada día la extraña más, sin embargo, esta aprendiendo a vivir sin ella.

Cuatro meses después, entiendo que el duelo no se trata de olvidar. Se trata de aprender a amar de otra manera.Te extraño, mamá. Y al mismo tiempo, te encuentro en tantos lugares. Gracias por seguir acompañándome. Yo te seguiré bailando. Que tengan un hermoso domingo! Y apapachen mucho a su mamá

Desde que se dio a conocer la lamentable noticia, Campomanes ha sido abierta sobre el proceso de duelo que atraviesa y en distintas ocasiones ha compartido recuerdos, fotografías y pensamientos dedicados a quien consideraba uno de los pilares más importantes de su vida.

¿De qué murió la mamá de Fabiola Campomanes?

Aunque ya ha pasado tiempo del fallecimiento de la señora María Rojas, madre de la actriz, Fabiola Campomanes, hasta el momento ni la artista, amigos o allegados a la familia han revelado oficialmente la causa exacta del deceso, sin embargo, se cree que puede estar relacionado a la situación delicada de salud relacionada con problemas en el colón.

A principios de 2026, Faiola Campomanes había informado a través de redes sociales que su mamá de 83 años había atravesado por una cirugía de colón y que ella se encontraba enfocada en acompañarla durante su recuperación.